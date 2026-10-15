NovaPay випустив нові корпоративні облігації на 200 млн грн

NovaPay зареєстрував та почав продажі нового випуску корпоративних облігацій серії P загальною номінальною вартістю 200 млн грн. Це вже 16-й випуск облігацій компанії. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Що відомо про випуск

Випуск складається з 200 тис. іменних відсоткових корпоративних облігацій номінальною вартістю 1 тис. грн кожна. Відсоткова ставка за облігаціями серії P становить 18% річних, а погашення заплановане на 10 вересня 2029 року.

Облігації можуть придбати всі охочі інвестори в межах публічної пропозиції. Залучені кошти компанія планує спрямувати на подальший розвиток кредитування фізичних осіб і бізнесу.

Нагадаємо

NovaPay розвиває напрям корпоративних облігацій із 2023 року. За цей час компанія здійснила вже 16 випусків. Власниками облігацій NovaPay стали понад 8,5 тис. клієнтів, а загальний обсяг продажів перевищив 5,1 млрд грн.

Компанія вже успішно погасила три випуски облігацій загальним номінальним обсягом 300 млн грн: серію C - у вересні 2025 року, серію A - у квітні 2026 року та серію B - у липні 2026 року.

Кредитний рейтинг NovaPay та корпоративних облігацій компанії підтверджено на рівні uaAA за національною шкалою. Рейтингова агенція «Стандарт-Рейтинг» відзначає дуже високу спроможність компанії своєчасно та в повному обсязі виконувати свої боргові зобов’язання.