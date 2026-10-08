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8 жовтня 2026, 13:54

Тім Кук продав акції Apple майже на $64 млн: скільки паперів у нього залишилося

Тім Кук приблизно через місяць після того, як залишив посаду генерального директора Apple і став виконавчим головою ради директорів компанії, продав звичайні акції Apple приблизно на $63,8 млн. Про це свідчить його звіт, поданий до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Тим Кук приблизно через місяць після того, як залишив посаду генерального директора Apple і став виконавчим головою ради директорів компанії, продав звичайні акції Apple приблизно на $63,8 млн.
Тим Кук приблизно через місяць після того, як залишив посаду генерального директора Apple і став виконавчим головою ради директорів компанії, продав звичайні акції Apple приблизно на $63,8 млн.
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Скільки акцій продав Кук

Угоди відбулися 2 жовтня і були проведені чотирма пакетами.

Загалом Кук продав близько 191,7 тис. акцій Apple за середньою ціною від $331,44 до $333,94 за акцію.

Це приблизно відповідало ринковій ціні паперів Apple того дня. При цьому верхня межа ціни продажу була приблизно на 3% нижчою за історичний максимум акцій компанії — близько $345.

Продаж був запланований заздалегідь

Угоди провели в межах плану Rule 10b5−1.

Цей механізм дозволяє інсайдерам публічних компаній заздалегідь визначити графік купівлі або продажу акцій, щоб зменшити ризик претензій щодо торгівлі на основі непублічної інформації.

За даними Investing.com, план продажу Кук затвердив ще наприкінці травня.

Ще акцій майже на $8,8 млн він передав у дар

Того ж дня Кук передав у дар 26 325 акцій Apple.

За ціною 2 жовтня вартість цього пакета становила приблизно $8,78 млн. Одержувач у документах не вказаний.

Раніше Кук неодноразово передавав акції Apple на благодійні цілі.

Скільки акцій залишилося

Після цих операцій у Кука залишилося 3 237 843 акції Apple.

За ціною останнього закриття вартість його пакета перевищує $1 млрд.

Новий CEO Apple також продав акції

Того ж дня новий генеральний директор Apple Джон Тернус продав понад 25,4 тис. акцій приблизно на $8,5 млн.

Ця угода також була проведена в межах плану Rule 10b5−1, затвердженого наприкінці травня.

Кук очолював Apple з серпня 2011 року до 1 вересня 2026-го, після чого передав посаду гендиректора Тернусу та зберіг керівництво радою директорів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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