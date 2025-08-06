Світові центробанки у червні закупили 22 тонни золота

Світові центробанки у червні, за попередніми оцінками World Gold Council (WGC), збільшили обсяги золота у своїх золотовалютних резервах на 22 тонни.

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Попит на золото

Закупівлі потроху зростають третій місяць поспіль, зазначає аналітик WGC Кришан Гопол, хоча результат першого півріччя поступається рівнем аналогічного періоду минулого року (приблизно 123 тонни проти 130 тонн).

Найбільш активно закуповували золото у червні Узбекистан (9 тонн), Казахстан (7,4 тонни), Туреччина (2,3 тонни), Китай (2,2 тонни), Чехія (1,6 тонни) та Киргизія (1,2 тонни).

Закупівлі інших центробанків були меншими за тонну. Також Держнафтофонд Азербайджану (ДНФАР) збільшив запаси золота на 15,8 тонни, але цей показник не враховується у статистиці WGC, оскільки є квартальним.

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Лідером за обсягом продажів знову став центробанк Сінгапуру (мінус 5,6 тонни).