Укрексмібанк закриє 12 відділень по всій країні до кінця року

Державний Укрексімбанк закриє 12 відділень у 10 містах України в межах оптимізації мережі, пояснюючи це фокусом на цифрові сервіси та адаптацією до потреб корпоративних клієнтів. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на банк.

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«Доцільність фізичної присутності банку у кожному регіоні визначається географією бізнес-інтересів наших клієнтів, а побудована за такою логікою посилена мережа — повністю відповідатиме поточним потребам й очікуванням бізнесу від корпоративного банку», — пояснили в банку.

Які відділення закриють

21 листопада 2025 року останній робочий день матимуть два відділення у Києві (на просп. Соборності, 8/2 та просп. В.Івасюка, 26А), та по одному відділенні у Львові (просп. В.Чорновола, 63), у Миколаєві (просп. Богоявленський, 42-А), у Чорноморську (просп. Миру, 24/3-Н), у Кременчуці (вул. Європейська, 43) та в Нетішині (просп. Незалежності, 14).

А вже 12 грудня 2025 року буде закрито відділення в Кривому Розі (просп. Поштовий, 37), Ізмаїлі (відділення філії в Одесі), Чугуєві (вул. Старонікольська, 30), Кам’янці-Подільському (вул. Данила Галицького, 3) та Мукачеві (вул. Ілони Зріні, 28).

В Укрексімбанку водночас зазначили, що банк робить суттєві інвестиції в інноваційні рішення, диджитал-інфраструктуру та вдосконалення операційних процесів, тому клієнти мають безперервний доступ до фінансових продуктів та банківських послуг через цифрові сервіси й онлайн-платформи банку.

За даними Національного банку України, станом на 1 липня 2025 року мережа відділень Укрексімбанку скоротилася до 39 з 46 на початку року.

За обсягом загальних активів банк утримував третє місце (311,8 млрд грн) серед 60 банків, які діяли в країні.