До InvestMarket від «Мінфін» долучилася нова компанія — онлайн-платформа LandInvest

InvestMarket від «Мінфін» розширює перелік партнерів: до нашого інвестиційного каталогу долучилася компанія LandInvest — спеціалізована онлайн-платформа для інвестування в земельні ділянки сільськогосподарського призначення в Україні.

Вигода для інвесторів

LandInvest надає інвесторам доступ до земельних активів, аналітики ринку, юридичного супроводу та можливості прозоро й безпечно придбати землю з мінімальним порогом входу від 100 000 грн.

У портфелі компанії — реалізовані угоди з пайовиками та інвесторами, які отримують стабільний дохід через оренду та приріст вартості землі.

Переваги співпраці з LandInvest

Прозорість — кожна земельна ділянка проходить юридичну перевірку;

Зручність — усі процеси, від підбору ділянки до підписання договору, здійснюються онлайн;

Супровід — команда фахівців допомагає на кожному етапі;

Дохідність — орендна модель або перепродаж забезпечують стабільний дохід, у середньому 15−20% річних у гривні;

Масштаб — понад 10 000 гектарів землі реалізовано за останній рік, понад 200 активних інвесторів, 1500+ угод.

Партнерство із LandInvest дає змогу інвестору відкривати для себе нові активи, що поєднують довгострокову стабільність і можливість примноження капіталу навіть у часи кризи.

Бажаєте дізнатися більше про компанію та можливості інвестування в українську землю? Залиште заявку на безкоштовну консультацію.

Довідка про компанії

InvestMarket — сервіс від «Мінфін», що об'єднує інвестиційні продукти, партнерські пропозиції та освітній контент для тих, хто хоче грамотно інвестувати в Україні.



LandInvest — спеціалізована онлайн-платформа для інвестицій у земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Заснована у 2021 році, працює з приватними інвесторами, аграрними компаніями та юридичними особами по всій території України.