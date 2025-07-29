ТОП-5 вигідних депозитів літа 2025 за версією «Мінфіну»

У час економічної нестабільності українці традиційно надають перевагу банківським депозитам. Це один із найбільш зрозумілих і надійних інструментів збереження коштів. Тим паче, що під час дії воєнного стану держава гарантує 100% повернення вкладів фізичних осіб — незалежно від суми. Ми відібрали п’ять актуальних депозитних пропозицій літа 2025 року, які вирізняються вигідними умовами.

O.Bank — до 17,5% річних у гривні, оформлення в смартфоні

Мобільний O.Bank, що працює на базі ліцензії АТ «Ідея Банк», цього літа пропонує одні з найвигідніших умов для розміщення коштів на депозит. Його продукти стабільно входять до числа лідерів у рейтингах «Мінфіну» за відсотковими ставками та популярністю серед вкладників.

Один з популярних вкладів в O.Bank — «Дохідний» — передбачає гнучкий вибір строків (від 100 днів до 18 місяців) та високу базову ставку: від 7,5% до 17,5% річних у гривні, залежно від обраного періоду. Вклади також доступні в доларах США та євро. Додатковий плюс — надбавки до базової ставки для клієнтів, які розміщують більші суми:

+0,25% — за депозит від 200 000 до 499 999 грн

+0,50% — від 500 000 до 1 999 999 грн

+1,00% — від 2 000 000 грн

Ці надбавки діють для строків 6, 9 і 12 місяців і дозволяють вкладникам отримати ще більший прибуток — без жодних додаткових дій з їхнього боку.

Оформлення депозиту максимально зручне: всі операції проводяться через застосунок O.Bank, доступний на смартфоні. Щоб відкрити вклад, достатньо завантажити застосунок, пройти реєстрацію, перейти до розділу «Депозити» й обрати бажаний продукт. Увесь процес займає не більше 5 хвилин, а керувати вкладом можна у будь-який момент — цілодобово й без відвідування відділень. Такий формат підходить як досвідченим користувачам, так і тим, хто відкриває депозит вперше.

Окрім цього, новим клієнтам застосунок пропонує ще дві цікаві програми.

«Класичні вклади+ онлайн» — це вклад, що доступний виключно в мобільному O.Bank. Ставки — від 16,25% до 17,5% річних. Формат виплат — щомісяця або в кінці строку, на вибір вкладника. Цей вклад поєднує високий дохід із регулярною ліквідністю.

«На старт» — депозит строком на 100 днів зі ставкою 17% річних. Завдяки короткому терміну та простим умовам це зручний варіант для тих, хто хоче спробувати новий банк або оцінити роботу застосунку.

Усі депозити O.Bank — строкові, без можливості дострокового зняття (виняток — деякі варіанти з продовженням строку). Виплата відсотків відбувається безготівково на поточний рахунок клієнта в банку.

Сильними сторонами депозитних продуктів O.Bank є відсоткові ставки, що реально конкурують з ринком навіть для невеликих сум, гнучкий вибір термінів та форматів виплат, збільшуючі дохідність додаткові бонуси за більші суми, а також повністю безпаперовий онлайн-формат, який не потребує особистого візиту до відділень.

З огляду на це, O.Bank залишається одним із найбільш технологічних і привабливих рішень на ринку банківських вкладів у 2025 році — особливо для тих, хто цінує свій час і шукає максимально простий спосіб керування грошима.

Юнекс Банк — ставка до 17% і гнучкі умови

Депозит «Unex Максимум» від Юнекс Банку доступний у гривні, доларах США та євро. Максимальна ставка в національній валюті — 17% річних. Пропонуються кілька строків: від 32 до 545 днів. Мінімальна сума — 5000 грн.

Особливість програми — можливість поповнення вкладу у певні періоди, залежно від обраного терміну. Також клієнт може обрати варіант виплати відсотків: наприкінці строку, щомісяця або навіть авансом. Це надає більше варіантів для планування особистих фінансів.

Агропроcперіс Банк — ставка до 16,25% у гривні

АТ «Агропроcперіс Банк» пропонує строковий вклад «Класичний+» зі ставкою до 16,25% річних у гривні. Доступні також депозити у доларах США та євро — зі ставками до 1,5% та 0,1% відповідно. Тривалість вкладу — від 1 до 24 місяців.

Мінімальна сума для розміщення — 15 000 грн. Продукт не передбачає дострокового зняття або поповнення. Виплата відсотків і повернення коштів відбуваються після завершення терміну на поточний рахунок клієнта. Пропозиція орієнтована на вкладників, які готові зафіксувати кошти на весь строк без змін умов.

Піреус Банк — ставка до 15% у гривні

АТ «Піреус Банк МКБ» пропонує вклад «Європейський» у трьох валютах — гривні, доларах США та євро. У гривні ставка сягає 15% річних, залежно від строку, який можна обрати — від 14 днів до 12 місяців. Для іноземної валюти ставки становлять до 1,25% річних.

Депозит не передбачає поповнення або часткового зняття. Кошти повертаються на поточний рахунок після завершення строку. Виплата відсотків може здійснюватись як щомісяця, так і наприкінці строку, залежно від обраної моделі.

Правекс Банк — ставка до 13% у гривні

Депозитна програма «Правекс Класика» передбачає розміщення коштів у гривні, доларах США або євро. У національній валюті ставка сягає 13% річних, для валюти — до 1%. Мінімальний строк — 10 днів для гривневих депозитів та від 93 днів для валютних.

Дострокове зняття коштів не передбачене, але вклад можна поповнювати до кінця строку. Виплата відсотків здійснюється після завершення терміну. Програма орієнтована на вкладників, які шукають стабільність і можливість поповнення вкладу протягом строку дії договору.