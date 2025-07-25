Криптобіржа WOO X постраждала від злому на $12 млн

Криптовалютна біржа WOO X постраждала від злому на суму понад $12 млн. Про це заявили аналітики Cyvers, пише Incrypted.

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Що відомо

Експерти виявили підозрілі транзакції в одразу кількох блокчейнах. За їхніми даними, у мережі Ethereum одна з адрес отримала $1 млн в USDT з гарячого гаманця WOO. Далі ці кошти обміняли на Ethereum і вивели $7,3 млн на іншу адресу. В екосистемі BNB Chain було зафіксовано переведення 5 BTCB, які обміняли на BNB і переказали на новий гаманець.

Команда WOO X підтвердила інцидент: «Ми розслідуємо обмежений інцидент, що зачепив дев’ять акаунтів користувачів. З усіх них було здійснено несанкціоновані виведення. Ми вже зв’язалися з постраждалими користувачами, і всі втрати будуть повністю компенсовані».

Як запобіжний захід, платформа тимчасово призупинила виведення коштів до завершення внутрішньої перевірки.

У компанії додали, що причиною експлойту стала компрометація пристрою одного з учасників команди внаслідок цільової фішингової атаки.