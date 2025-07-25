Як відкрити депозит онлайн — огляд пропозицій та додатків банків

Депозит — один із найпростіших і найпопулярніших способів зберігати заощадження. Особливо в умовах нестабільності, коли важливо не лише зберегти кошти, а й отримати фіксований дохід із мінімальним ризиком. Але для багатьох українців не менш важливою є зручність: щоб вклад можна було оформити за декілька хвилин, без черг і візитів до відділення.

Сьогодні більшість банків уже реалізували цю можливість у своїх мобільних застосунках, і конкуренція між ними точиться не лише за ставками, а й за якістю цифрового сервісу. У цьому огляді розглянемо, як саме працює відкриття депозиту онлайн у різних банках.

O.Bank

Депозитні пропозиції

Мобільний O.Bank (АТ «Ідея Банк») пропонує широкий вибір депозитних продуктів, які можна оформити повністю онлайн. Усі вклади доступні через застосунок, без необхідності йти до відділення. А для нових клієнтів діють спеціальні акційні умови.

Серед головних вкладів:

«Класичні вклади+ онлайн» — для нових клієнтів, які раніше не мали депозитів в Ідея Банку. Строк — 6, 9 або 12 місяців, ставка — до 17,5% річних. Доступні надбавки: +0,25% при сумі від 200 000 грн, +0,5% — від 500 000 грн. Виплата відсотків — щомісячно або наприкінці строку. Пролонгація можлива через застосунок.

«На Старт» — вклад на 100 днів для нових клієнтів. Ставка — 17% річних. Сума — від 1 000 до 50 000 грн.

«Класичні вклади» — доступні всім клієнтам. Строк — від 1 до 18 місяців, валюта — гривня, долар або євро. Ставка — до 17,5% у гривні (з огляду на надбавки).

«Сміливий» — вклад зі зростаючою ставкою протягом року (від 12% до 20% річних).

«Разом до перемоги» — вклад на 100 днів із фіксованою ставкою 12%, можливістю поповнення та дострокового зняття без втрати нарахованих відсотків.

Для всіх вкладів мінімальна сума — 1 000 грн (або 100 USD / EUR), а виплата відсотків може здійснюватися щомісячно або наприкінці строку.

Важливо, що умови вкладів однакові, незалежно від способу оформлення — онлайн чи у відділенні. Але деякі продукти, зокрема, акційні «Класичні вклади+ онлайн», доступні виключно через застосунок O.Bank.

В O.Bank активно зростає популярність оформлення депозитів онлайн. Якщо у 2023 році частка таких депозитів становила 20,6%, то у 2025 році — вже понад 33%. Це чіткий сигнал про довіру до цифрового сервісу банку.

Як відкрити депозит через застосунок O.Bank

Оформлення вкладу в O.Bank максимально просте й інтуїтивно зрозуміле. Увесь процес займає приблизно 5 хвилин. Ось як це відбувається:

Крок 1. На головному екрані застосунку натисніть «Депозити» або перейдіть до розділу «Продукти» → «Депозити».

Крок 2. Оберіть депозит із переліку доступних пропозицій.

Крок 3. Налаштуйте параметри: виберіть валюту, строк, спосіб виплати відсотків, ознайомтеся з умовами та натисніть «Продовжити».

Крок 4. Введіть суму вкладу (від 1 000 грн) і оберіть картку або рахунок, із якого списуватимуться кошти. Натисніть «Продовжити».

Крок 5. На екрані з’явиться зведена інформація: сума, строк, ставка, можливість поповнення чи дострокового зняття. Також вказується спосіб виплати відсотків.

Крок 6. Введіть e-mail для отримання договору та натисніть «Оформити депозит».

Крок 7. Ознайомтеся з договором і натисніть «Далі», щоб перейти до підписання.

Крок 8. Після підписання на екрані з’явиться підтвердження про успішне відкриття вкладу.

Sense Bank

Депозитні пропозиції

Sense Bank пропонує один із найширших онлайн-виборів депозитних продуктів. Через застосунок Sense SuperApp клієнт може обрати як класичні строкові вклади (наприклад, «Швидкий», «Прибутковий» або «Депозит із валютообміном»), так і вклади на вимогу — «Ощадний» або «Збірка». Останній особливо зручний для накопичення на конкретну мету.

Умови оформлення — прозорі й однакові як для онлайн-оформлення, так і у відділеннях. Проте саме через застосунок можна отримати приємні бонуси. Зокрема, при відкритті вкладу «Прибутковий» у застосунку діє «Підвищена ставка» — надбавка до базового відсотка для депозитів на суму від 500 000 грн або 10 000 доларів. Збільшуючи суму вкладу, клієнт може збільшити ставку аж до 1,5% річних. Крім того, при пролонгації вкладу «Прибутковий» клієнт отримує бонус до базової ставки, що свідчить про лояльність для клієнтів, які «йдуть» разом із банком.

Також варто відзначити високу популярність цифрового каналу — 98% усіх депозитів у банку наразі відкриваються саме через Sense SuperApp. Цей показник стабільно тримається з початку 2024 року, що свідчить про довіру клієнтів до мобільного сервісу та його зручність.

Як відкрити депозит у Sense SuperApp

Оформлення депозиту в мобільному додатку Sense SuperApp займає лише декілька хвилин. У середньому — до 2 хвилин. Процес складається з п’яти кроків:

Крок 1. У застосунку відкрийте розділ «Продукти» → «Депозити» → «Відкрити депозит». Оберіть тип вкладу та валюту.

Крок 2. Вкажіть суму, строк, а також спосіб виплати відсотків. У випадку з депозитом «Прибутковий», тут доступна опція з підвищеною ставкою — для цього достатньо натиснути кнопку «Хочу більше» або прокрутити «барабан» ставок і обрати підвищену, ознайомившись із вимогами до суми. Збільшуючи суму вкладу, клієнт може збільшити ставку аж до 1,5% річних.

Після зазначення суми банк підраховує орієнтовний дохід до оподаткування.

Крок 3. Виберіть рахунок, із якого будуть списані кошти. Доступні варіанти — поточний або картковий рахунок, «Дохідний сейф» або рахунок із вкладу на вимогу.

Крок 4. Ознайомтеся з умовами обраного депозиту. Перевірте правильність e-mail для надсилання договору.

Крок 5. Підтвердіть операцію за допомогою смс-коду, погодьтеся з умовами, натисніть «Готово» — і депозит оформлено. Договір надходить на електронну пошту. Після відкриття депозиту клієнту доступно керування пролонгацією безліч разів, окрім останнього дня дії угоди, поповнення, зміна рахунку повернення.

Користувач має повний контроль над умовами вкладу під час оформлення — можна самостійно обирати строк, валюту, тип вкладу, графік виплати відсотків і рахунок для повернення коштів.

Приватбанк

Депозитні пропозиції

Приватбанк пропонує декілька варіантів вкладів у гривні, доларах США та євро — з фіксованою ставкою, можливістю поповнення та різними способами виплати відсотків. Найпопулярніший — депозит «Стандарт», який дозволяє обрати строк, валюту, тип виплати відсотків і формат поповнення.

У гривні за вкладом «Стандарт» доступні ставки:

до 13% річних (без дострокового зняття, 10−12 міс.),

до 7,5% річних (із можливістю дострокового розірвання).

Інші варіанти:

«Джуніор» — 8,5% річних (капіталізація);

«Слава Героям» — 14%, із можливістю поповнення та дострокового зняття;

«Приват-вклад» — гнучкий рахунок зі ставкою 2,5%;

«Скарбничка» — накопичувальний сервіс до 7,5% річних.

У валюті (USD/EUR) базова ставка — 0,01% річних, виняток — акційні продукти.

Передбачена автоматична пролонгація. Якщо умовами передбачене дострокове зняття, розірвати вклад можна через Приват24, «Мої вклади» або у відділенні.

Як відкрити депозит у Приват24

Оформлення вкладу у Приват24 складається з чотирьох кроків:

У застосунку перейдіть до розділу «Заощадження» → «+Відкрити вклад», оберіть валюту. Виберіть вклад і строк, для «Стандарту» — також тип повернення (з/без дострокового зняття). Заповніть суму, строк, спосіб виплати відсотків і джерело внесення коштів — із картки або готівкою. Перевірте дані, підпишіть заяву та підтвердіть відкриття.

monobank

monobank (АТ «Універсал Банк») пропонує класичні строкові депозити в гривні, доларах США та євро. Клієнти можуть обирати строки розміщення коштів від 3 до 24 місяців, а також валюту та спосіб виплати відсотків. Мінімальна сума вкладу — 1 000 грн або 100 дол./євро.

Ставки залежать від строку, валюти та суми:

у гривні — від 6% до 16% річних, для сум понад 10 млн грн — до 16%;

у доларах США — від 1,5% до 2% річних;

у євро — від 1% до 1,5% річних.

Депозити оформляються як із можливістю дострокового розірвання, так і без. За умови дострокового закриття прибутковість може бути знижена до 0,01% річних.

Передбачена автоматична пролонгація, а відсотки виплачуються щомісяця або наприкінці строку — залежно від обраних умов. Також дозволене поповнення депозиту, але з обмеженням: загальна сума поповнення протягом місяця не повинна перевищувати початкову.

Як відкрити депозит у застосунку monobank

Щоб відкрити депозит у застосунку mono, у нижньому меню треба натиснути на іконку «Накопичення» — «Відкрити депозит» або «Відкрити Банку». Вибрати тип депозиту і ввести початкову суму вкладу. Вибрати картку monobank або будь-яку іншу для перерахування щомісячних відсотків. Перевірити дані та прочитати депозитний договір.

ПУМБ

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) пропонує клієнтам декілька варіантів строкових депозитів у гривні, доларах США та євро. Мінімальна сума вкладу — від 500 грн, а строки — від 1 до 18 місяців.

Найвищу ставку має депозит «Дохідний» — до 13% річних у гривні, за умови участі в програмі лояльності. Відсотки виплачуються щомісяця на картку. Дострокове зняття та поповнення не передбачені.

Для тих, хто хоче регулярно поповнювати вклад, є депозит «Накопичувальний» зі ставкою до 12,5% річних (із огляду на лояльність). Відсотки капіталізуються — щомісяця додаються до тіла вкладу.

Також банк має «Депозит Валютний» зі ставками:

у доларах США — до 1,5% річних,

у євро — до 1% річних.

Ці депозити також є строковими, без права дострокового зняття або поповнення. Виплата відсотків — щомісячна. Автоматичне продовження можна активувати або відключити.

Як відкрити депозит у застосунку ПУМБ

Щоб відкрити депозит у мобільному застосунку ПУМБ, у нижньому меню треба натиснути на іконку «Накопичення» — «Відкрити депозит» — обрати вклад, вказавши строк, суму та картку, із якої він буде поповнений, — перевірити введені дані — підтвердити оформлення.