Готівка, перекази чи стейблкоїни: як найзручніше допомагати родичам за кордоном

У багатьох українців є рідні або друзі, які опинилися за кордоном. Більшість — через війну, хтось — через роботу чи навчання. Часто ці люди потребують підтримки. Виникає питання: як переказати їм кошти максимально швидко, зручно і без суттєвих втрат. Розглянемо декілька варіантів.

Готівка та банківські перекази: перевірено, але клопітно, не завжди зручно і з обмеженнями

Традиційно, перше, що спадає на думку, — передати кошти готівкою або скористатися банківським переказом. Проте кожен із цих способів має свої недоліки.

Готівка

Кожен громадянин України може вивозити готівку за кордон без декларування в розмірі до €10 тис. Можна і більше, але тоді потрібно підтверджувати походження коштів. Наприклад, квитанціями про їх зняття з власного банківського рахунку, договорами купівлі-продажу тощо. Проте, навіть якщо готівка разом із усіма документами вже на руках, із нею завжди пов’язані певні ризики: гроші можна загубити або їх можуть вкрасти.

Отже, готівка це:

ризиковано: порушення митних правил може обернутися конфіскацією або штрафами;

складно логістично та дорого: доставити гроші за кордон потребує або особистої поїздки (а це квитки та інші витрати на дорогу), або посередників;

незручно: немає гарантій, що кошти будуть отримані вчасно або без втрат.

Тож передача грошей родичам цим способом — радше, виняток, аніж звичний інструмент.

Банківські перекази

Тут є декілька варіантів, але зі своїми нюансами.

SWIFT-переказ

Раніше це був найочевидніший варіант. Жодних проблем із такими переказами не було. SWIFT-платіж легко надсилався як із гривневого, так і з валютного рахунку будь-якого українського банку. Але зараз НБУ забороняє фізичним особам робити вихідні SWIFT-перекази. Виключенням є невеликий перелік випадків:

придбання певних товарів для військових;

оплата навчання;

оплата медичних послуг та транспортування хворих;

погашення витрат на повернення тіла померлого за кордоном;

виплата аліментів;

виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками.

P2P-перекази

Можливість переслати гроші за кордон за допомогою P2P-переказів залишається, але обмеження є і тут. Перекази валюти з карток українських банків на картки іноземних можливі лише в розмірі до 100 тис. гривень на місяць ($2,4 тис.). Якщо цього достатньо — ок. Якщо ні — потрібні інші варіанти.

Наприклад, переказувати Р2Р-гривню. В цьому випадку ліміти значно вищі: залежно від банку, від $10 до $25 тис. на місяць. Проте отримувач грошей за кордоном також має бути клієнтом українського банку та мати гривневу картку.

В принципі, це зараз не є проблемою. Банки розуміють ситуацію і дехто з них навіть забезпечує доставку карток за кордон. Але витрачати там кошти з гривневої картки може бути не дуже вигідним через подвійну конвертацію. Це означає, що при розрахунку гривня конвертується у валюту країни, в якій перебуває людина, потім у валюту платіжної системи (зазвичай долар США або євро) і, нарешті, знову у гривню, коли кошти списуються з рахунку.

Щодо переказів із гривневих карток українських банків на картки іноземних фінустанов, то вони заборонені з жовтня 2022 року.

Стейблкоїни: сучасна альтернатива без зайвих бар'єрів

З огляду на обмеження традиційних каналів, дедалі більше українців звертають увагу на криптовалюту, а саме — на стейблкоїни. Це цифрові активи, прив’язані до курсу долара США (USDT, USDC, DAI тощо), які дозволяють передавати кошти безпосередньо, швидко і без банківського посередництва.

У чому перевага:

Миттєвість — операція «UAH → USDT → EUR/USD» може тривати 10−15 хвилин.

Мінімальні комісії або їхня повна відсутність.

Незалежність від банків і валютних обмежень.

Прозорість — курс можна зафіксувати на момент трансакції.

Безпека — кожен крок легко перевірити, а ризики втрати коштів мінімальні.

Така схема вже працює на практиці. Наприклад, родич в Україні купує USDT через онлайн-сервіс, передає токени на криптогаманець родича в Європі — і той за лічені хвилини може:

обміняти їх на місцеву валюту (готівку або банківський переказ);

витратити безпосередньо через сервіси, які приймають крипту;

зберігати, як «цифрові долари», без ризику волатильності.

Як це працює з ecash.expert

Один із сервісів, що дає змогу здійснювати такі операції легко й безпечно, — ecash.expert. Це платформа з 30-річною історією, яка адаптувала класичний обмінний бізнес до реалій цифрової економіки.

Що пропонує ecash.expert:

Підтримка стейблкоїнів: USDT, USDC, TUSD, DAI — на вибір користувача.

Обмін крипти на фіат і навпаки — як в Україні, так і за кордоном.

Швидкі виплати — на картки українських банків, IBAN-рахунки або у вигляді готівки в партнерських пунктах.

Курс фіксується на момент заявки, що дозволяє уникнути ризику коливань.

Жодної верифікації, якщо ви не купуєте крипту з банківської картки.

Мінімальна сума обміну — лише 500 грн, максимальна — до 1 млн.

Живий супорт працює щодня з 10:00 до 22:00.

Інакше кажучи, сервіс ecash.expert створений для того, щоб зробити криптовалюту простим та зручним інструментом у повсякденному житті — зокрема, й для переказів за кордон.

Замість висновку

У сучасних умовах, коли обмеження та бюрократія лише ускладнюють доступ до класичних фінансових послуг, крипта (а саме стейблкоїни) стає ефективною альтернативою. Це не лише зручно й швидко — це ще й фінансова автономія. Ви не залежите від банківських регламентів, державних заборон чи коливань валютного ринку.

Для багатьох українців це вже не майбутнє, а звичка: допомагати близьким там, де вони є, — без комісій, без паперової тяганини, без затримок. І ecash.expert — один із сервісів, який перетворює цю можливість на реальний інструмент. І сьогодні він доступний кожному — просто зі смартфона.