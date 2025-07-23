Український паспорт піднявся на 3 позиції у світовому рейтингу паспортів та посів 29 місце. Загальна кількість держав, з якими Україна встановила безвізовий режим, зросла до 147. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на міжнародну компанію Henley&Partners.
Український паспорт піднявся на 3 позиції у світовому рейтингу
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Експерти компанії Henley & Partners проаналізували дані Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) та інших відкритих джерел. Згідно з оновленим рейтингом, власники українського паспорта можуть без візи відвідувати 147 країн світу.
Лідери рейтингу:
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1 місце — Сінгапур: 193 країни без віз
- 2 місце — Японія та Південна Корея: по 190 країн
- 3 місце — Фінляндія,Данія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія та Іспанія: по 189 країн.
Поруч з Україною в рейтингу розташувалися Гренада (також 29 місце), Домініка та Сент-Люсія.
Афганістан замикає рейтинг, посідаючи 99-те місце. Паспорт цієї країни дає змогу безвізово відвідати лише 25 держав, що робить його найслабшим у світі.
Зазначається, що ще у січні 2024 року Україна займала 32 місце і мала безвізовий доступ до 148 країн. Попри незначне скорочення кількості безвізових напрямків, загальна позиція в рейтингу покращилася.
Зауважимо, що рейтинг Henley Passport Index оновлюється щомісяця та відстежує «паспортну силу» з 2006 року.
Коментарі - 3
«Український паспорт піднявся на 3 позиції у світовому рейтингу паспортів та посів 29 місце.»
«Афганістан замикає рейтинг, посідаючи 99-те місце. Паспорт цієї країни дає змогу безвізово відвідати лише 25 держав, що робить його найслабшим у світі.»
СУПЕР! Тільки з Афганістана виїхати можуть всі хто захоче, а в Україні вибірково, при чому навіть якщо в людей законодавчі підстави є - теж взагалі нічого не гарантує, бо прикордонник з автоматом Калашникова сам собі президент))
А взагалі, новини про безвіз як мінімум для частини населення України — виглядають як якийсь мем))