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23 липня 2025, 16:26

Український паспорт піднявся на 3 позиції у світовому рейтингу

Український паспорт піднявся на 3 позиції у світовому рейтингу паспортів та посів 29 місце. Загальна кількість держав, з якими Україна встановила безвізовий режим, зросла до 147. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на міжнародну компанію Henley&Partners.

Український паспорт піднявся на 3 позиції у світовому рейтингу паспортів та посів 29 місце.

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Експерти компанії Henley & Partners проаналізували дані Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) та інших відкритих джерел. Згідно з оновленим рейтингом, власники українського паспорта можуть без візи відвідувати 147 країн світу.

Лідери рейтингу:

  • 1 місце — Сінгапур: 193 країни без віз

  • 2 місце — Японія та Південна Корея: по 190 країн
  • 3 місце — Фінляндія,Данія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія та Іспанія: по 189 країн.

Поруч з Україною в рейтингу розташувалися Гренада (також 29 місце), Домініка та Сент-Люсія.

Афганістан замикає рейтинг, посідаючи 99-те місце. Паспорт цієї країни дає змогу безвізово відвідати лише 25 держав, що робить його найслабшим у світі.

Зазначається, що ще у січні 2024 року Україна займала 32 місце і мала безвізовий доступ до 148 країн. Попри незначне скорочення кількості безвізових напрямків, загальна позиція в рейтингу покращилася.

Зауважимо, що рейтинг Henley Passport Index оновлюється щомісяця та відстежує «паспортну силу» з 2006 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Я. ..
Я. ..
23 липня 2025, 16:48
#
«Український паспорт піднявся на 3 позиції у світовому рейтингу»
«Український паспорт піднявся на 3 позиції у світовому рейтингу паспортів та посів 29 місце.»
«Афганістан замикає рейтинг, посідаючи 99-те місце. Паспорт цієї країни дає змогу безвізово відвідати лише 25 держав, що робить його найслабшим у світі.»

СУПЕР! Тільки з Афганістана виїхати можуть всі хто захоче, а в Україні вибірково, при чому навіть якщо в людей законодавчі підстави є - теж взагалі нічого не гарантує, бо прикордонник з автоматом Калашникова сам собі президент))

А взагалі, новини про безвіз як мінімум для частини населення України — виглядають як якийсь мем))
+
0
eljaaff
eljaaff
23 липня 2025, 17:16
#
…Подскажите в какое окошко его можно сдать… он хороший на целых три позиции в мировом рейтинге поднялась вверх…
+
0
3212242
3212242
23 липня 2025, 17:16
#
Ха-ха-ха
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