50 днів для закінчення війни в Україні від Трампу для путіна. Це «зрада» чи перемога?

Дональд Трамп зробив свою «важливу заяву» щодо України та росії, інтерес до якої підігрівав усі минулі вихідні. У ньому не опинилися негайні санкції або згоди на ухвалення законопроєкту сенатора Ліндсі Грема про 500%-ві мита для покупців російської нафти.

Натомість Трамп пообіцяв запровадити таке ж мито у розмірі 100%, якщо росія до кінця літа (через 50 днів) не укладе перемир'я з Україною. Але головною темою заяви стало постачання зброї: Україна отримає системи ППО та ракети, а обсяг нового пакету збройових постачань, за неофіційними даними, може становити $10 млрд.

Що саме буде в пакеті, Трамп не сказав. Він лише заявив, що за цією схемою в короткий час може бути поставлено 17 комплексів Patriot. За даними джерел американських ЗМІ, у пакет, у будь-якому разі, увійдуть комплекси ППО (комплекси Patriot передасть Німеччина, пише The Washington Post, не уточнюючи кількість), ракети для них, артилерійські снаряди, а також далекобійні ракети, здатні вражати цілі в глибині росії.

Почувши новий ультиматум Трампа, наше експертне середовище почало змагатися в тому, як краще сказати, що Трамп нас обдурив. Чи насправді це так, у своєму пості на ФБ розбирався політичний оглядач Вадим Денисенко.

Ключова заява Трампа — це зброя. Нагадаю, що ще два тижні тому ви проклинали Трампа, що зброї немає.

Тепер про санкції. Закон Грема у нинішньому вигляді не запрацює. Тому що він передбачає сварку з Індією та Китаєм. Трамп це чудово розуміє. І тому не поспішає.

Якщо пояснити трохи ширше, чому Трамп не поспішає:

у Білому домі розуміють, що країни Перської затоки нарощують (поступово) видобуток нафти;

росія продемонструвала, що перебуває на пікових позначках свого видобутку і наростити її суттєво не змогла та не зможе;

Вашингтон чекає на санкції ЄС про цінову стелю на нафту, щоб ударити по росії (звузити ринки) руками Європи.

Витіснити росію повністю з нафтового ринку світу неможливо. Максимум, що можна зробити, зменшити її частку на 15−20% за 6−12 місяців. І, схоже, це те, що пробуватиме адміністрація Трампа.

Чи є ще якийсь план у Білому домі? Я можу помилятися, але мені здається, немає. Саме це є нашою головною проблемою, а не те, що сьогодні не запроваджені не санкції, які не запрацюють.

Я переконаний, що ключові речі, які можуть вплинути на путіна, — це переговори Китай-США та ЄС-Китай. А ці переговори триватимуть щонайменше декілька місяців. І це ще один чинник, чому Трамп не поспішатиме. Тим паче, що у Білому домі вважають, що падіння російської економіки прискориться і без санкцій Грема.

Є ще один чинник, за яким варто стежити. На жаль, поки що ми не розуміємо, чим завершилися переговори Лаврова у Пхеньяні. Це той чинник, який може різко ускладнити ситуацію.