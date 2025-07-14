Укрексімбанк та ЄІБ домовилися про €100 мільйонів на кредитування бізнесу

Державний Укрексімбанк та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) уклали Лист про намір підписати фінансову угоду на суму 100 мільйонів євро . Кошти будуть спрямовані на кредитування малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні. Підписання відбулося на Міжнародній конференції з відновлення України (URC2025) в Римі. Про це у понеділок, 14 липня, повідомила пресслужба банку.

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Напрямки фінансування

Програма має на меті покращити доступ українських підприємств, зокрема МСБ та компаній із середнім рівнем капіталізації, до джерел довгострокового фінансування на вигідних умовах. Кошти можуть бути використані як на реалізацію інвестиційних проєктів, так і на поповнення обігового капіталу.

Окремий акцент буде зроблено на «зеленому» фінансуванні. У межах «Зеленої ініціативи» ЄІБ клієнти Укрексімбанку зможуть отримати кошти на реалізацію проєктів у сферах відновлюваної енергетики, підвищення енергоефективності та впровадження чистих інноваційних технологій.

Мета та значення угоди

Як зазначають у банку, ця ініціатива сприятиме сталому економічному розвитку України, її інтеграції до економіки ЄС та допоможе українським компаніям виходити на міжнародні ринки.

«Завдяки доступу до довгострокового фінансування компанії зможуть реалізовувати екологічно орієнтовані проєкти, модернізувати виробництва та впевнено інтегруватися до економічного простору ЄС», — зазначив голова правління Укрексімбанку"Віктор Пономаренко.

За даними НБУ на квітень 2025 року, Укрексімбанк посідав третє місце за розміром активів серед українських банків.