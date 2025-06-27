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27 червня 2025, 13:15

Верховний Суд підтвердив правомірність рішеня Нацбанку про виведення з ринку Мегабанку

Верховний Суд 24 червня остаточно визнав правомірним рішення Національного банку України про віднесення Мегабанку до категорії неплатоспроможних. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Верховний Суд 24 червня остаточно визнав правомірним рішення Національного банку України про віднесення Мегабанку до категорії неплатоспроможних.
Фото: pixabay.com

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«Постанова Верховного Суду набрала законної сили, є остаточною і оскарженню не підлягає», — йдеться у повідомленні.

Верховний Суд у своєму рішенні наголосив, що НБУ діяв чітко в межах своїх повноважень, передбачених законами «Про Національний банк України» та «Про банки і банківську діяльність».

Регулятор мав повне право проводити перевірки, використовувати своє професійне судження та визнавати банки неплатоспроможними, якщо ті не усували порушення протягом 120 днів після набуття статусу «проблемних» — навіть в умовах воєнного стану.

Суд підкреслив, що професійне судження НБУ є презумптивно достовірним і не може бути переоцінене судами, якщо відсутні очевидні порушення або перевищення повноважень.

Нацбанк неодноразово попереджав керівництво Мегабанку про серйозні ризики. Виявлені порушення свідчили про те, що модель банку не відповідала вимогам щодо капіталу, ліквідності та управління ризиками.

Як зазначив представник НБУ Віктор Григорчук, проблеми банку виникли ще до повномасштабного вторгнення рф, а порушення нормативів створювали загрозу як для клієнтів, так і для стабільності всієї фінансової системи країни.

Нагадаємо

Правління Національного банку ухвалило рішення про визнання Мегабанку неплатоспроможним 2 червня 2022 року.

У серпні 2022 року власник істотної участі Мегабанку Віктор Суботін звернувся до суду з позовом до Національного банку, в якому просив визнати протиправним та скасувати це рішення Національного банку.

За даними НБУ, основними акціонерами фінустанови на 1 січня 2022 року були Віктор Суботін — 60,74% (пряма та опосередкована участь), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) — 11,3%, Німецький банк розвитку KfW — 11,3%, Максим Єфімов — 9,8%, Олена Суботіна — 7,8% та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) — 4,5%.

Станом на 1 березня 2022 року за розміром активів Мегабанк посідав 24-те місце (11,1 млрд грн) серед 69 банків, що діяли в Україні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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