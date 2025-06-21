Укрексімбанк відмовляється від переказів Western Union та MoneyGram: що відомо

Державний Укрексімбанк оголосив про припинення надання послуг через дві найбільші міжнародні системи миттєвих грошових переказів — Western Union та MoneyGram. Клієнти банку не зможуть скористатися цими сервісами вже з понеділка, 23 червня 2025 року. Про це йдеться в офіційному повідомленні банку.

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Можливі причини та ринковий контекст

Банк не надав офіційних пояснень. Однак такі рішення на фінансовому ринку зазвичай зумовлені кількома факторами, серед яких можуть бути:

Низька рентабельність: Комісії, які банк сплачує платіжним системам, можуть робити цю послугу менш прибутковою порівняно з іншими.

Стратегічний фокус: Банк може розвивати власні канали для міжнародних переказів або укладати партнерства з більш сучасними фінтех-сервісами.

Зміна попиту: Клієнти дедалі частіше користуються мобільними застосунками та онлайн-сервісами для переказу грошей, що знижує попит на традиційні системи.

Ринок міжнародних грошових переказів в Україну є висококонкурентним. Традиційні гравці, як-от Western Union, все частіше стикаються з тиском з боку нових фінтех-компаній та банківських застосунків, які пропонують нижчі комісії та зручніший сервіс.

Варто зазначити, що це рішення банк ухвалює на тлі високих фінансових показників. За 2024 рік «Укрексімбанк» отримав рекордний прибуток до оподаткування у 5,9 млрд грн, а за перший квартал 2025 року наростив чистий прибуток на 26% — до 2,4 млрд грн. Це може свідчити про те, що банк має фінансову стійкість для проведення стратегічних змін та відмови від менш пріоритетних напрямків бізнесу.

Чому це важливо

Це рішення насамперед вплине на клієнтів Укрексімбанку, які звикли отримувати грошові перекази з-за кордону, зокрема від родичів, через Western Union та MoneyGram. Їм доведеться шукати альтернативні шляхи отримання коштів, наприклад, в інших банках або через інші платіжні сервіси. Для фінансового ринку загалом цей крок є ще одним підтвердженням глобальної тенденції: класичні банківські послуги та відомі бренди поступово поступаються місцем новим, більш гнучким та технологічним рішенням.