Укрексімбанк виступив фінансовим партнером з придбання контрольного пакета акцій ПрАТ «Хмельпиво»

Банк надав кредитне фінансування в обсязі 3,2 млн євро для ТОВ «Костопільський завод скловиробів» з метою викупу частки у статутному капіталі одного з провідних регіональних пивоварних підприємств в Україні.

Кредитні кошти надано з метою підтримки вітчизняного виробника склотари у процесі розширення бізнесу та входження в сегмент пивоварної галузі.

Угода дозволить посилити вертикальну інтеграцію між виробництвом пакувальних матеріалів та готової харчової продукції.

«Фінансування угод із придбання активів українськими підприємствами — це дієвий інструмент стимулювання економіки, який дає змогу зміцнювати національний бізнес та сприяти його довгостроковій конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках», — прокоментував директор департаменту корпоративного бізнесу приватного сектору АТ «Укрексімбанк» Андрій Мойсєєнко.

Придбання частки в ПрАТ «Хмельпиво» стане логічним етапом у диверсифікації бізнесу та оптимізації виробничих ланцюгів. Укрексімбанк продовжує активну участь у фінансуванні проєктів, зокрема M&A, що сприяють розвитку промисловості, створенню нових робочих місць і підвищенню економічної стійкості країни.

«Ми бачимо в ПрАТ „Хмельпиво“ унікальне поєднання виробничого потенціалу, впізнаваного регіонального бренду та глибокої пивоварної традиції. Наша мета — інвестувати в модернізацію технологій з повагою до спадщини компанії, розширити продуктовий портфель та активно розвивати команду. Ми прагнемо зміцнити позиції бренду як на регіональному, так і на загальноукраїнському ринку, спираючись на чотири ключові цінності — якісний продукт, багаторічну історію, сильну команду та довіру споживачів», — зазначив голова Наглядової ради ТОВ «Костопільський завод скловиробів» Дмитро Олійник.