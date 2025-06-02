àбанк підписав нову партнерську угоду з компанією ONLYSolar, яка спеціалізується на реалізації готових рішень зі встановлення сонячних електростанцій для підприємців і юридичних осіб по всій Україні.
àбанк запускає партнерську програму з ONLYSolar для бізнесу, що прагне енергонезалежності
Ця програма дає бізнесу можливість перейти на енергію сонця — без зайвих витрат і складних процедур.
Пропонуються вигідні умови фінансування:
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Ставка: 0,01% річних;
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Аванс: від 0%;
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Сума кредиту: від 200 000 до 5 000 000 грн;
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Строк: до 12 місяців (або до 60 місяців — за окремими пільговими умовами в поєднанні).
«Наша мета — допомогти бізнесу працювати ефективно та стабільно. Ми хочемо, щоб кожен підприємець мав можливість використовувати сучасні рішення для економії енергії без фінансових складнощів… Сонячна електростанція — це не лише про технології, а про стабільність і довіру до майбутнього. Разом із ONLYSolar ми пропонуємо рішення, які дійсно працюють», — зазначає Олександр Ніколенко, керівник напрямку малого і середнього бізнесу àбанку.
Як скористатися програмою:
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Оберіть відповідне рішення на сайті onlysolar.in.ua ;
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Подайте заявку;
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Підпишіть угоду — і використовуйте енергію, без переплат!
àбанк та ONLY Solar — рішення, що заряджають енергією майбутнього.
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