àбанк запускає партнерську програму з ONLYSolar для бізнесу, що прагне енергонезалежності

àбанк підписав нову партнерську угоду з компанією ONLYSolar, яка спеціалізується на реалізації готових рішень зі встановлення сонячних електростанцій для підприємців і юридичних осіб по всій Україні.

Ця програма дає бізнесу можливість перейти на енергію сонця — без зайвих витрат і складних процедур.



Пропонуються вигідні умови фінансування:

Ставка: 0,01% річних;

Аванс: від 0%;

Сума кредиту: від 200 000 до 5 000 000 грн;

Строк: до 12 місяців (або до 60 місяців — за окремими пільговими умовами в поєднанні).

«Наша мета — допомогти бізнесу працювати ефективно та стабільно. Ми хочемо, щоб кожен підприємець мав можливість використовувати сучасні рішення для економії енергії без фінансових складнощів… Сонячна електростанція — це не лише про технології, а про стабільність і довіру до майбутнього. Разом із ONLYSolar ми пропонуємо рішення, які дійсно працюють», — зазначає Олександр Ніколенко, керівник напрямку малого і середнього бізнесу àбанку.

Як скористатися програмою:

Оберіть відповідне рішення на сайті onlysolar.in.ua ;

Подайте заявку;

Підпишіть угоду — і використовуйте енергію, без переплат!

àбанк та ONLY Solar — рішення, що заряджають енергією майбутнього.