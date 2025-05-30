Укрексімбанк заробив 2,4 млрд грн чистого прибутку за перший квартал

Державний Укрексімбанк у січні-березні 2025 року отримав чистий прибуток у розмірі 2,4 мільярда гривень, що на 26% (508,6 мільйона гривень) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на звітність банку.

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Фінансові показники

Чистий процентний дохід банку зріс на 42,5% (686,5 мільйона гривень) і склав 2,3 мільярда гривень, а чистий комісійний дохід збільшився на 4,4% (12,6 мільйона гривень), досягнувши 301,4 мільйона гривень.

Зміни в активах і зобов’язаннях

Загальні активи «Укрексімбанку» за перший квартал зросли на 0,3% (945,5 мільйона гривень) до 292 мільярдів гривень, тоді як загальні зобов’язання зменшилися на 0,4% (1 мільярд гривень), склавши 278,8 мільярда гривень.

Кошти клієнтів і банків

Обсяг коштів клієнтів у банку збільшився на 1,3% (3,26 мільярда гривень) і досяг 247,3 мільярда гривень, натомість кошти банків скоротилися на 17% (393 мільйони гривень), склавши 1,92 мільярда гривень.

Зростання капіталу

За цей період «Укрексімбанк» наростив власний капітал на 17,6% (1,9 мільярда гривень), довівши його до 13,3 мільярда гривень.