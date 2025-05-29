Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС продовжить діяти з 6 червня — Шмигаль

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 травня 2025, 8:54

Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС продовжить діяти з 6 червня — Шмигаль

Загроз відновлення Європейським Союзом квот на імпорт сільськогосподарських товарів з України немає. Квоти у торгівлі з ЄС діятимуть до внесення змін в Угоду про асоціацію. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції з главою уряду Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє Укрінформ.

Загроз відновлення Європейським Союзом квот на імпорт сільськогосподарських товарів з України немає.
Фото: kmu.gov.ua

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

«Дуже важливо, що в України до війни, до початку масштабного вторгнення, з Європою уже діяла зона вільної торгівлі. З 6 червня вона і продовжить діяти», — поінформував він.

Очільник уряду нагадав, що Європейська комісія і ЄС зробили безпрецедентний крок, давши можливість Україні діяти поза межами квот, установлених до повномасштабного вторгнення. Проте 5 червня ці умови завершують свою дію.

За словами Прем'єра, попередньо сторони домовились про те, що зона вільної торгівлі в обсязі квот 7/12 буде діяти до моменту внесення змін до статті 29 Угоди про асоціацію.

Читайте також: Торговельний безвіз із ЄС закінчується: які продукти харчування впадуть у ціні в Україні

«Тому ми розуміємо, що цей семимісячний об'єм, який ми будемо мати у квотах, буде достатнім для того, щоб Україна не відчула погіршення тих умов, які ми мали протягом попередніх трьох років», — запевнив Шмигаль.

Глава уряду зауважив, що наразі вже ведеться перемовини стосовно внесення змін до Угоди.

«Я сподіваюсь, що ми спільно з Єврокомісією цього року напрацюємо і підпишемо ці зміни. Відповідно, і український і європейський бізнес, який уже має підписані контракти в межах укладених обʼємів і квот, не відчує погіршення», — наголосив він.

Очільник Кабміну акцентував, що Україна дуже відповідально підходить до питання торгівлі з ЄС.

«Загрози станом на сьогодні щодо погіршення умов в короткостроковій перспективі немає. Є необхідність оперативно укласти і підписати зміни до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом», — додав Шмигаль.

Своєю чергою прем'єр-міністр Фінляндії зазначив, що ЄС має знайти справедливі умови для торгівлі з Україною, аби в такий спосіб підтримувати економіку держави.

«Я готовий сприяти розв'язанню цього питання», — заявив Орпо.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами