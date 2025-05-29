Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС продовжить діяти з 6 червня — Шмигаль

Загроз відновлення Європейським Союзом квот на імпорт сільськогосподарських товарів з України немає. Квоти у торгівлі з ЄС діятимуть до внесення змін в Угоду про асоціацію. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції з главою уряду Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє Укрінформ.

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Що відомо

«Дуже важливо, що в України до війни, до початку масштабного вторгнення, з Європою уже діяла зона вільної торгівлі. З 6 червня вона і продовжить діяти», — поінформував він.

Очільник уряду нагадав, що Європейська комісія і ЄС зробили безпрецедентний крок, давши можливість Україні діяти поза межами квот, установлених до повномасштабного вторгнення. Проте 5 червня ці умови завершують свою дію.

За словами Прем'єра, попередньо сторони домовились про те, що зона вільної торгівлі в обсязі квот 7/12 буде діяти до моменту внесення змін до статті 29 Угоди про асоціацію.

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«Тому ми розуміємо, що цей семимісячний об'єм, який ми будемо мати у квотах, буде достатнім для того, щоб Україна не відчула погіршення тих умов, які ми мали протягом попередніх трьох років», — запевнив Шмигаль.

Глава уряду зауважив, що наразі вже ведеться перемовини стосовно внесення змін до Угоди.

«Я сподіваюсь, що ми спільно з Єврокомісією цього року напрацюємо і підпишемо ці зміни. Відповідно, і український і європейський бізнес, який уже має підписані контракти в межах укладених обʼємів і квот, не відчує погіршення», — наголосив він.

Очільник Кабміну акцентував, що Україна дуже відповідально підходить до питання торгівлі з ЄС.

«Загрози станом на сьогодні щодо погіршення умов в короткостроковій перспективі немає. Є необхідність оперативно укласти і підписати зміни до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом», — додав Шмигаль.

Своєю чергою прем'єр-міністр Фінляндії зазначив, що ЄС має знайти справедливі умови для торгівлі з Україною, аби в такий спосіб підтримувати економіку держави.

«Я готовий сприяти розв'язанню цього питання», — заявив Орпо.