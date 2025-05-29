Стейблкоїни: посібник для початківців

У країнах із нестабільною економікою стейблкоїни — цифрові активи, прив’язані до фіатних валют — стають популярною альтернативою долару США. В Україні, на тлі воєнного стану та валютних обмежень, USDT та USDC дедалі частіше використовуються, як засіб збереження вартості й зручний інструмент для міжнародних розрахунків. Що таке стейблкоїни, чому вони здобули таку популярність в українців, і як безпечно ними користуватись?

Що таке стейблкоїни і чому вони стабільні

Стейблкоїни — це криптовалюта, яка зберігає стабільну вартість завдяки прив’язці до активів, як-от долар США, євро або золото. Вони поєднують переваги цифрових активів — швидкість, прозорість, децентралізацію — із ціновою стабільністю традиційних грошей.

Найпоширеніший тип — це стейблкоїни, повністю забезпечені резервами. Наприклад, кожен токен USDC чи USDT відповідає одному долару, що зберігається на рахунках емітента. Існують алгоритмічні стейблкоїни, які не мають прямого забезпечення, але підтримують стабільність через регулювання емісії за допомогою смарт-контрактів. Є також стейблкоїни (наприклад, USDY), які є свого роду токенізованими пайовими інвестиційними фондами і дозволяють заробляти відсотки на своїх заощадженнях, не наражаючись на волатильність, зазвичай пов'язану з криптовалютами.

Чому українці обирають стейблкоїни

Після початку повномасштабної війни в Україні НБУ обмежив операції з валютою та трансакції за кордон. В умовах, коли доступ до фіатного долару був ускладнений, стейблкоїни стали рятівною альтернативою — дозволяючи українцям вільно зберігати, переказувати та обмінювати кошти без банківських бар'єрів.

Зокрема, USDT став найпоширенішим цифровим активом серед українських держслужбовців, що видно з їх декларацій у 2024 році. Це свідчить не лише про зростання довіри до криптовалют, а й про те, що стейблкоїни стали «новою готівкою» в епоху цифрової трансформації.

Як їх використовують

Стейблкоїни надають користувачам широку функціональність:

Захист від волатильності. У періоди коливань ринку інвестори тимчасово зберігають капітал у стейблкоїнах.

Міжнародні перекази. Фрілансери, підприємці та волонтери користуються USDT для надсилання коштів за кордон без комісій банків.

Торги на децентралізованих біржах. Для доступу до DeFi-простору часто потрібно мати саме стейблкоїни.

Збереження купівельної спроможності. Вони стають заміною долару в нестабільних економіках.

Депозити. Деякі платформи дозволяють отримувати дохід (близько 4% річних), розміщуючи USDT чи USDC на депозитах.

Доступ до золота в цифровій формі. Стейблкоїни (Tether Gold) дають змогу інвестувати в реальний золотовалютний еквівалент, не виходячи з криптопростору. Це рішення для тих, хто цінує стабільність і традиційну цінність дорогоцінних металів.

За даними Visa, загальний обсяг трансакцій у стейблкоїнах зріс із $523 млрд у березні 2024 року до понад $671 млрд у березні 2025-го — майже на третину.

Чому важливо мати надійний гаманець для зберігання стейблкоїнів

Щоб користування стейблкоїнами було не лише зручним, а й безпечним, варто відповідально підійти до вибору криптогаманця. Один із таких варіантів — Gem Wallet.

Gem Wallet — некастодіальний гаманець, що працює без посередників безпосередньо з блокчейном. Це означає, що лише ви маєте доступ до своїх коштів. Хоча для оплати транзакцій у блокчейні потрібно мати невелику кількість нативних токенів (наприклад, TRX чи ETH), це часто вигідніше за біржові акаунти, де комісії можуть бути завищеними і фіксованими.

Серед ключових переваг Gem Wallet:

Безпека. Некастодіальність, відкритий код, захист від шахрайських транзакцій і верифікація токенів гарантують, що ви не натрапите на підробки або маніпуляції. Дуже важливий чинник для сотен тисяч активних користувачів Gem.

Підтримка понад 100 різних блокчейнів. Працює з USDT TRC20, TON, RLUSD та іншими.

«Розумний пошук» активів — інноваційна розробка команди Gem Wallet, що дозволяє легко знаходити необхідні активи. Навіть літні користувачі зможуть знайти USDT TRC20 чи USDT TRON, щоб отримати переказ від рідних.

Зручність. Генерація QR-кодів для надсилання коштів, підтримка WalletConnect, DEX-агрегатор для найвигіднішого курсу.

Функціональність. Можливість інвестувати у DeFi-активи, використовувати платформу для трейдингу або стейкінгу.

Конфіденційність. Вбудовані інструменти конфіденційності захищають історію транзакцій та особисту інформацію від сторонніх очей. Gem не відстежує особисту інформацію користувача, яка б могла пов'язати його з гаманцем чи встановити баланс активів. Для створення криптовалютного гаманця Gem Wallet не потрібен навіть e-mail.

Gem Wallet — це інструмент для тих, хто цінує контроль, зручність і безпеку у світі цифрових фінансів.

Висновок: практичність цифрового долара і відповідальний вибір гаманця

USDT і USDC уже стали повсякденним фінансовим інструментом для мільйонів українців. Вони зберігають вартість, дозволяють переказувати кошти без обмежень і стають альтернативою фіатним валютам у нестабільні часи.

Однак ефективність користування стейблкоїнами залежить не лише від самого токена, а й від інструменту, через який ви ним користуєтесь. Обираючи надійний і функціональний гаманець, як-от Gem Wallet, ви отримуєте контроль над своїми коштами, захист від шахрайства та зручний доступ до світу криптовалют. І все це — без зайвих посередників і з максимальною безпекою.