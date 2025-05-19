За перший квартал СЕТАМ сплатило до бюджету податків на понад 25 млн грн

На електронному аукціоні OpenMarket (ДП «СЕТАМ») з початку року відбулося 2009 успішних аукціони на загальну суму понад 815 млн грн. Додатково для продавців було зароблено 79 млн грн завдяки конкуренції на електронних торгах. Про це йдеться у повідомленні ДП.

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Наповнення бюджету

Від безпосередньої діяльності підприємства до бюджету було сплачено 25,5 млн грн податків та інших зборів, що значно більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року (18,3 млн грн).

Найбільше майна було реалізовано державними та приватними виконавцями — на 478 млн грн. У рамках добровільної реалізації серед банків лідером став Укрексімбанк, який продав активів на 189 млн грн.

«За перший квартал до нас долучилися 37 нових продавців, які виставили активи на понад 272 млн грн. Ми також спільно з Мін'юстом та виконавчою службою продовжуємо реалізовувати напрямок безоплатної передачі нерелізованого конфіскованого майна: тільки для Збройних Сил України та інших сил оборони було передано 16 транспортних засобів за цей період», — наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Роман Осадчук.