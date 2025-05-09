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9 травня 2025, 10:47

Invest Talk Summit 2025: ключові теми та спікери

Торговельні війни, падіння ринків, геополітичні виклики — світ чимдуж розхитує в різні боки. Як приватному інвестору не тільки встояти і зберегти свої гроші, а й примножити капітал? Відповіді шукатимемо разом — на щорічній інвестиційній конференції Invest Talk Summit, що відбудеться 24 травня в Києві.

Торговельні війни, падіння ринків, геополітичні виклики — світ чимдуж розхитує в різні боки.

На вас чекає понад 9 годин актуальних обговорень, виступи відомих експертів з інвестування, панельні дискусії та можливість запитати й обговорити все, що турбує. Це сприятливий простір для відкритого обміну думками, пошуку корисних знайомств та можливостей.

Приходьте на івент разом з колегами, партнерами, запрошуйте друзів, які цікавляться актуальними можливостями інвестування. У такому разі для вас діятимутьспеціальні знижки на квитки — до 20%.

Вхід для ветеранів за попередньою реєстрацією — безкоштовний.

Ключові теми виступів та дискусій

Програма Invest Talk Summit 2025 враховує виклики часу та охоплює найактуальніші питання, які турбують приватних інвесторів.

  • Антикризовий інвестиційний портфель: оптимальна структура активів
  • Захисні активи: золото, земля, нерухомість, євро чи щось нове?
  • Українська економіка: курс, інфляція, ВВП — реалістичні прогнози на рік
  • Як зрозуміти, що відбувається на ринку. Як читати економічні показники
  • «Як я втратив 30% портфелю ($20 тис.) за один місяць і чому це лише початок кризи»: кейс роздрібного інвестора
  • Купити, здати, забудувати: які сценарії заробітку на землі актуальні у 2025 році
  • Розбір ETF-фондів: які вони є, як обирати, за якими критеріями оцінювати

Окрім того, разом з експертами обговоримо й подискутуємо на такі гострі теми:

  • Економічний прогноз 2025 з поправкою на Трампа: як зміняться курси валют та основні макроекономічні показники у 2025/2026 роках?
  • Успіхи, провали та уроки: реальні історії інвесторів

На сайті вже є орієнтовна програма конференції— переходьте, щоб детальніше ознайомитись із темами та спікерами.

Спікери конференції

Цьогоріч серед спікерів — відомі аналітики, експерти з міжнародних ринків, підприємці, приватні інвестори, які щодня працюють з ринками, портфелями та ризиками. Їхні поради, кейси та прогнози допоможуть вам побачити можливості навіть у часи турбулентності.

З актуальними темами виступлять:

  • Дмитро Карпіловський — інвестор, підприємець, ідеолог та співзасновник спільноти «УкрІнвестКлуб»
  • Ерік Найман — засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG’S
  • Владислав Свистунов — керуючий активами в компанії групи ICU — «Апінвест»
  • Олександр Мортиненко — керівник департаменту корпоративного аналізу ICU
  • Тарас Гук — адвокат, ютубер, роздрібний інвестор
  • Олексій Козирєв — фінансовий експерт Minfin.com.ua, Finance.ua та багато інших.

Як стати учасником

Долучитися до Invest Talk Summit можна як офлайн, так і онлайн. Серед переваг офлайн-участі — можливість ставити запитання й наживо отримати відповіді, безлімітний нетворкінг та нові знайомства під час кава-брейків.

❗ Подія відбудеться в Києві, з дотриманням усіх заходів безпеки. Локація має укриття. Точну адресу проведення учасники отримають в електронному листі.

Придбайте квитки вже зараз та долучайтесь до ком’юніті тих, хто не пливе за течією, а шукає раціональні рішення та примножує свій капітал попри будь-які перепони.

👉КУПИТИ КВИТКИ

Партнери саміту

Генеральний партнер події — ICU, незалежна інвестиційна група, що надає брокерські послуги, депозитарні послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними та фінтех-інвестиціями. В Україні ICU впродовж 15 років є найбільшим брокером з торгівлі держоблігаціями. Група також є лідером ринку управління активами та пенсійними заощадженнями.

Серед партнерів також:

Біржовий університет — центр, в якому професійно навчають українців заробляти на фондовому ринку. У компанії працюють лектори-практики з досвідом від 7 років, які навчають ухвалювати інвестиційні рішення на базі фактів та аналітики, з повним розумінням кожної своєї дії. У центрі діє єдина в Україні лінійка з курсами 5 рівнів складності.

Zeminvest — сервіс земельних інвестицій, який допомагає з купівлею, управлінням, продажем, розділяє та мінімізує ризики інвестиційного активу. Компанія гарантує щорічні виплати доходу від інвестицій (орендну плату) та капіталізацію 8% річних протягом перших 3-х років перебування в інвестиції. У 2023 і 2024 рр. Zeminvest отримав нагороду «Вибір року» у номінації «Краща інвестиційна компанія». А у 2024 та 2025-му — нагороду FinAwards за «Найкращу інвестиційну пропозицію року».

AccessFinance Group — група компаній, яка працює на небанківському фінансовому ринку України з 2014 року і охоплює всі сфери фінансових послуг — від споживчого кредитування до лізингу авто і нерухомості.

Організатори Invest Talk Summit 2025 — сайти «Мінфін» та Finance.ua — щиро вдячні усім спонсорам та інформаційним партнерам за допомогу в організації саміту.

Джерело: Мінфін
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