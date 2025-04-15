Нацбанк оштрафував страховика «Метлайф» на 8,13 млн грн

Нацбанк застосував до ПРАТ « Метлайф » заходи впливу за порушення законодавства України про страхування та захист прав споживачів фінансових послуг, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання небанківських фінансових послуг. Загальна сума штрафу становить 8,13 млн грн.

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За що оштрафували

За виявлені під час інспекційної перевірки порушення до «Метлайф» застосовано заходи впливу у вигляді:

накладення штрафу в розмірі 5 287 000,00 грн за порушення законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг. «Метлайф» зобов’язане сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності цим рішенням;

накладення штрафу в розмірі 2 840 000,00 грн за порушення вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Нацбанку. «Метлайф» зобов’язане сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності цим рішенням;​