За пів року торгів «Земельного банку» бюджет отримав 584,9 мільйона

В Україні від початку онлайн-аукціонів суборенди «Земельного банку» 20,521 тис. га державних земель передано в законне користування, що дозволило залучити до держбюджету 584,9 млн грн з ПДВ. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

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Онлайн-аукціони

З жовтня 2024 року включно по березень 2025 року в системі «Прозорро. Продажі» проведено 506 онлайн-аукціонів суборенди державних сільгоспземель загальною площею 35, 235 га у 17 областях України.

За результатами успішних аукціонів укладено 271 договір суборенди на земельні ділянки площею 20,521 га. За право користування державними сільськогосподарськими землями в межах проєкту «Земельний банк» сплачено 584,9 млн грн з урахуванням ПДВ.

«За шість місяців роботи „Земельного банку“ ми бачимо, що прозорі онлайн-аукціони справді змінюють підхід до управління державними землями. В середньому 7 учасників змагаються за кожен лот, завдяки цьому стартова вартість суборенди земель зростає у 8 разів», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Найбільша конкуренція спостерігалася у Вінницькій області де в середньому за лот змагались 22 учасники, Полтавській та Черкаській областях — в середньому 14 учасників на лот.

Крім того, за результатами укладених угод, найвищу середню ціну за гектар зафіксовано на Івано-Франківщині — 47,5 тис. грн. Найнижча середня вартість була на Закарпатті — 3 496 грн/га.