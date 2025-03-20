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20 березня 2025, 16:50

Україна опустилася на шість сходинок у рейтингу найщасливіших країн

Україна втратила 6 позицій у глобальному рейтингу щастя, опустившись із 105-го місця минулого року до 111-го цього року. Про це йдеться у щорічному звіті World Happiness Report, пише Forbes.ua.

Україна втратила 6 позицій у глобальному рейтингу щастя, опустившись із 105-го місця минулого року до 111-го цього року.
Фото: depositоhotos

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У рейтингу 147 країн наша держава отримала 4,68 бала з 10. Найвище місце Україна посідала у 2012 році (87), а найнижче — у 2017-му (138).

Топ-20 найщасливіших країн

До топ-20 найщасливіших країн увійшли Фінляндія,Данія, Ісландія, Швеція, Нідерланди, Коста-Рика, Норвегія, Ізраїль, Люксембург і Мексика.

США посіли 24-е місце, вдруге не потрапивши до десятки. Останню сходинку зайняв Афганістан, перед ним — Сьєрра-Леоне, Ліван, Малаві та Зімбабве.

Польща піднялася на 26-е місце, росія покращила позицію до 66-го, а Молдова опустилася на 80-е місце.

Дослідження показало, що люди недооцінюють доброту незнайомців. Експеримент із втраченими гаманцями виявив, що їх повертають майже вдвічі частіше, ніж очікують. Експерти зазначають, що віра в доброту інших сильніше впливає на щастя, ніж вважалося.

Зазначається, що люди часто песимістично налаштовані, хоча реальність виявляється позитивнішою.

Звіт за 2025 рік виявив: у США та частині Європи щастя й довіра знижуються через політичну поляризацію; спільні обіди підвищують добробут; у Мексиці та Європі найщасливіші домогосподарства — з 4−5 осіб. Експерти наголошують, що щастя базується на довірі, доброті та соціальних зв’язках.

Методика дослідження

World Happiness Report базується на результатах глобального опитування жителів 147 країн. Рейтинг щастя формується за середніми оцінками якості життя за три попередні роки — цього разу за період із 2022 по 2024 роки.

У звіті враховуються такі показники, як ВВП на душу населення, рівень соціальної підтримки, очікувана тривалість здорового життя, ступінь свободи, щедрості та корупції.

Джерело: Мінфін
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