Майже на 14% зросли доходи десятки найкращих банків України — Опендатабот

Понад 267 млрд грн заробили банки-лідери, що потрапили до десятки найкращих за даними Індексу Опендатабота 2025. Їх доходи зросли на 14% за рік. До топу потрапили 5 державних банків, 3 з іноземним капіталом та 2 з приватним. Найбільший приріст прибутку за рік продемонстрував Ощадбанк — у 3 рази.

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Скільки заробили банки

За даними Індексу Опендатабота, 267,2 млрд грн склав сукупний дохід десятки найкращих банків торік. Це на 14% більше, ніж у 2023 році.

Водночас склад рейтингу зазнав лише однієї зміни: державний Укрексімбанк витіснив із десятки іноземний Креді Агріколь, який опустився на 11-те місце.

Найкраще минулий рік минув для державних банків — саме на них припадає 68% сукупного доходу (182,15 млрд грн). Варто зауважити, що левова частка припадає на Приват — 110,51 млрд грн.

«Результати ПриватБанку за 2024 рік відображають рік зростання, розвитку та стійкості, коли виклики перетворювались на можливості та ідеї, які підтримували і зміцнювали економіку країни, втілювались у життя, а наше збільшення податкових внесків є свідченням міцного фінансового здоров’я, операційної ефективності та відданості суспільству в цілому», — зазначив голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт.

Водночас Ощадбанк має найбільший приріст серед усіх держбанків: його дохід зріс у 1,6 рази, а прибуток — утричі у порівнянні з 2023 роком. Помітне зростання також показав Укрексімбанк: у 1,4 раза за рік. Загалом чотири з п’яти державних банків наростили доходи. Лише у Сенс Банку доходи впали на 14%, а його прибуток скоротився на 24%.

47,52 млрд грн заробили три банки з іноземним капіталом — 18% від загального доходу топ-10. Проте всі вони показали невелике зниження доходів у порівнянні з 2023 роком.

Прибутки змінилися нерівномірно: ОТП Банк єдиний з цієї групи зміг наростити прибуток (+11%), тоді як Райффайзен і Укрсиббанк мають падіння на 11% та 6% відповідно.

В ОТП банку коментують, що це стало можливим завдяки відновленню кредитування в корпоративному сегменті, міжнародним програмам з EBRD, IFC, USAID, фінансуванню розподіленої енергетики, а також Банк поновив надання кредитів на купівлю с/г землі. У планах — повна експертиза для бізнесу щодо енергонезалежності, цифровізація агрокредитування, для фінкомпаній Банк розвиватиметься як технологічний партнер. Увага буде зосереджена також на подальшому розширенню партнерських програм для кращого сервісу підприємців.є

37,53 млрд грн отримали два банки з приватним капіталом. Це 14% від загального сукупного доходу топ-10 банків. Дохід обох банків збільшився за рік: Універсал Банк (Моно) — на 22%, а ПУМБ — на 14%.

«Дійсно, 2024 рік став дуже вдалим для ПУМБ. Ми зросли майже на 25% по всім ключовим показникам, особливо сильним зростання було у роздрібному кредитуванні — понад 65%. Й надалі будемо докладати максимальних зусиль, аби плідно працювати на українську економіку та нашу спільну перемогу. А після неї активно долучимось до відбудови нашої країни» — прокоментували у пресслужбі ПУМБ.

Прибутковість також відрізняється: якщо ПУМБ залишився на рівні 2023 року, то Універсал Банк подвоїв свій прибуток.