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17 березня 2025, 11:10

Майже на 14% зросли доходи десятки найкращих банків України — Опендатабот

Понад 267 млрд грн заробили банки-лідери, що потрапили до десятки найкращих за даними Індексу Опендатабота 2025. Їх доходи зросли на 14% за рік. До топу потрапили 5 державних банків, 3 з іноземним капіталом та 2 з приватним. Найбільший приріст прибутку за рік продемонстрував Ощадбанк — у 3 рази.

Понад 267 млрд грн заробили банки-лідери, що потрапили до десятки найкращих за даними Індексу Опендатабота 2025.
Фото: depositphotos

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Скільки заробили банки

За даними Індексу Опендатабота, 267,2 млрд грн склав сукупний дохід десятки найкращих банків торік. Це на 14% більше, ніж у 2023 році.

Водночас склад рейтингу зазнав лише однієї зміни: державний Укрексімбанк витіснив із десятки іноземний Креді Агріколь, який опустився на 11-те місце.

Найкраще минулий рік минув для державних банків — саме на них припадає 68% сукупного доходу (182,15 млрд грн). Варто зауважити, що левова частка припадає на Приват — 110,51 млрд грн.

«Результати ПриватБанку за 2024 рік відображають рік зростання, розвитку та стійкості, коли виклики перетворювались на можливості та ідеї, які підтримували і зміцнювали економіку країни, втілювались у життя, а наше збільшення податкових внесків є свідченням міцного фінансового здоров’я, операційної ефективності та відданості суспільству в цілому», — зазначив голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт.

Водночас Ощадбанк має найбільший приріст серед усіх держбанків: його дохід зріс у 1,6 рази, а прибуток — утричі у порівнянні з 2023 роком. Помітне зростання також показав Укрексімбанк: у 1,4 раза за рік. Загалом чотири з п’яти державних банків наростили доходи. Лише у Сенс Банку доходи впали на 14%, а його прибуток скоротився на 24%.

47,52 млрд грн заробили три банки з іноземним капіталом — 18% від загального доходу топ-10. Проте всі вони показали невелике зниження доходів у порівнянні з 2023 роком.

Прибутки змінилися нерівномірно: ОТП Банк єдиний з цієї групи зміг наростити прибуток (+11%), тоді як Райффайзен і Укрсиббанк мають падіння на 11% та 6% відповідно.

В ОТП банку коментують, що це стало можливим завдяки відновленню кредитування в корпоративному сегменті, міжнародним програмам з EBRD, IFC, USAID, фінансуванню розподіленої енергетики, а також Банк поновив надання кредитів на купівлю с/г землі. У планах — повна експертиза для бізнесу щодо енергонезалежності, цифровізація агрокредитування, для фінкомпаній Банк розвиватиметься як технологічний партнер. Увага буде зосереджена також на подальшому розширенню партнерських програм для кращого сервісу підприємців.є

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37,53 млрд грн отримали два банки з приватним капіталом. Це 14% від загального сукупного доходу топ-10 банків. Дохід обох банків збільшився за рік: Універсал Банк (Моно) — на 22%, а ПУМБ — на 14%.

«Дійсно, 2024 рік став дуже вдалим для ПУМБ. Ми зросли майже на 25% по всім ключовим показникам, особливо сильним зростання було у роздрібному кредитуванні — понад 65%. Й надалі будемо докладати максимальних зусиль, аби плідно працювати на українську економіку та нашу спільну перемогу. А після неї активно долучимось до відбудови нашої країни» — прокоментували у пресслужбі ПУМБ.

Прибутковість також відрізняється: якщо ПУМБ залишився на рівні 2023 року, то Універсал Банк подвоїв свій прибуток.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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