Нацбанк ввів тимчасову адміністрацію у страхову компанію «Альфа-Гарант»

Національний банк України з 13 березня 2025 року відкликав ліцензію у страхової компанії « Альфа-Гарант ». Окрім того, регулятор увів тимчасову адміністрацію компанії. Про це повідомила пресслужба НБУ .

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Рішення ухвалено за результатами планової інспекційної перевірки у вересні-листопаді 2024 року та встановлення факту здійснення СК «Альфа-Гарант» ризикової діяльності.

За даними НБУ, у страховика виявлено недостатній обсяг технічних резервів, а також відсутні або спотворені дані про договори й інші первинні документи.

СК «Альфа-Гарант» працювала на страховому ринку України з листопада 2003 року.