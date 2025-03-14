Національний банк України з 13 березня 2025 року відкликав ліцензію у страхової компанії «Альфа-Гарант». Окрім того, регулятор увів тимчасову адміністрацію компанії. Про це повідомила пресслужба НБУ.
14 березня 2025, 19:33
Нацбанк ввів тимчасову адміністрацію у страхову компанію «Альфа-Гарант»
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Рішення ухвалено за результатами планової інспекційної перевірки у вересні-листопаді 2024 року та встановлення факту здійснення СК «Альфа-Гарант» ризикової діяльності.
За даними НБУ, у страховика виявлено недостатній обсяг технічних резервів, а також відсутні або спотворені дані про договори й інші первинні документи.
СК «Альфа-Гарант» працювала на страховому ринку України з листопада 2003 року.
Джерело: Мінфін
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