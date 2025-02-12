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12 лютого 2025, 16:20

Безкоштовне користування «Вчасно.Каса» + знижка на POS від àбанку: вигідне комбо для ФОП

Вести бізнес в Україні — це завжди виклик. Світло зникає, податки зростають, закони змінюються. Але підприємці знаходять способи рухатися вперед, і áбанк готовий допомогти!

Спеціальна пропозиція для нових клієнтів: із 12 лютого користування ПРРО «Вчасно.Каса» — безкоштовне, а сучасний Android POS-термінал від àбанку — лише за 300 грн/міс. (замість 500 грн). Пропозиція діє для нових користувачів «Вчасно.Каса», які вперше встановлюють POS-термінал від àбанку.

Чому це вигідно?

✔ Потужний Android POS-термінал із батареєю, яка тримає заряд до 12 годин (актуально під час відключень світла!).

✔ Завдяки зниженій ціні, ви заощаджуєте 1200 грн за 6 місяців.

Олександр Ніколенко, керівник напрямку малого та середнього бізнесу в àбанку, зазначає:

«Це чудова можливість для підприємців: безкоштовне користування ПРРО „Вчасно.Каса“ та знижена ціна на POS-термінал. А ще ми готові індивідуально погоджувати тариф на % від обігу, щоб кожен бізнес отримав найкращі умови».

Акція триває до 12 травня 2025 року. Не відкладайте — підключайтеся вже зараз!

Про àбанк

àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користується понад 3,4 млн клієнтів, і ця цифра невпинно росте завдяки сучасним підходам. Банк постійно розвивається, створює інноваційне фінансове середовище, пропонуючи найбільш технологічні рішення. Однією зі стратегічних цілей банку є сприяння розвитку підприємництва України шляхом надання фінансових послуг. àбанк продовжує втілювати свою місію через підтримку українського бізнесу та участь у державних програмах.

Про «Вчасно.Каса»

Із сервісом «Вчасно.Каса» та POS-терміналом від àбанку ви зможете легко приймати оплати та видавати чеки. А також:

 — формувати чеки та реєструвати їх у ДПС, відправляти клієнтам через email, Viber, Telegram, а також друкувати;

 — швидко знаходити товари й послуги завдяки зручному каталогу з категоріями, пошуку за назвою та сканеру штрихкодів;

 — вводити код акцизної марки, якщо продаєте підакцизну продукцію;

 — редагувати ціну товару у чеку, проводити повернення;

 — фіксувати внесення та винесення готівки, переглядати X- та Z-звіти;

 — закривати зміну всього одним кліком — Z-звіт сформується автоматично.

Джерело: Мінфін
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