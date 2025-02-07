Vodafone Україна погодила з власниками євробондів відтермінування погашення на 2 роки

ПрАТ «ВФ Україна» («Vodafone Україна»), другий за величиною оператор мобільного зв'язку в країні, запропонував утримувачам своїх єврооблігацій на $399,88 млн відтермінувати їх погашення на два роки — до 11 лютого 2027 року, запропонувавши частково погасити $99,88 млн плюс накопичені відсотки, підвищити ставку купона з 6,2% до 9,625% і виплатити винагороду 2% від номіналу. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Що відомо

У вівторок, спеціальний комітет власників 31% облігацій та інший власник облігацій, які в сукупності володіють 49% усіх облігацій, уже схвалили ці пропозиції.

Від початку війни «Vodafone Україна» інвестував 12,66 млрд грн, зокрема 5,66 млрд грн у 2023 році, що на 58% більше порівняно з 2022 роком.

Згідно з повідомленням, у січні-вересні 2024 року компанія досягла зростання виручки на 13% — до 18,1 млрд грн і зростання операційного прибутку на 6% — до 9,6 млрд грн, хоча чистий прибуток знизився, переважно через коливання валютних курсів, на 23% — до 2,9 млрд грн. Її клієнтська база зросла на 4,7% — до 15,9 млн, ARPU — на 8,9%, до 122,4 грн на місяць.

Деталі

Станом на 30 вересня 2024 року «Vodafone Україна» володів 12,7 млрд грн ($308 млн) вільних грошових коштів, їхніх еквівалентів і депозитів (зокрема, державні облігації) і мав чистий борг у розмірі 10,1 млрд грн ($244 млн), а на цей момент вільні грошові кошти скоротилися до приблизно $270 млн. Компанія також уклала кредитну лінію з українським банком, у межах якої вона може отримати додатково $50 млн фінансування в Україні, але поки що не скористалася нею.