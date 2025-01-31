Goldman Sachs повністю залишає росію

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs Group Inc отримав дозвіл від президента росії володимира путіна на продаж свого бізнесу в країні. Це робить Goldman Sachs одним із небагатьох західних банків, які повністю вийшли з російського ринку. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі угоди

Покупцем російського підрозділу Goldman Sachs стане компанія Balchug Capital. Джерела, близькі до ситуації, підтвердили, що банк вже уклав обов’язкову угоду про продаж своєї «дочки» в росії.

Контекст

У грудні 2024 року путін підписав указ, що дозволяє французькому банку Natixis продати свій російський бізнес. На початку 2025 року нідерландський ING Groep NV також погодився продати свої активи в росії компанії Global Development JSC, яка належить московському фінансовому інвестору.

Стан західних банків у росії

Майже через три роки після повномасштабного вторгнення росії в Україну багато західних банків досі залишаються на російському ринку, попри публічні заяви про вихід. Наприклад, Citigroup Inc. припинив майже всі корпоративні банківські послуги в росії, але все ще має там активи на суму $9 мільярдів.