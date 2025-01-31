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31 січня 2025, 16:55

Goldman Sachs повністю залишає росію

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs Group Inc отримав дозвіл від президента росії володимира путіна на продаж свого бізнесу в країні. Це робить Goldman Sachs одним із небагатьох західних банків, які повністю вийшли з російського ринку. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs Group Inc отримав дозвіл від президента росії володимира путіна на продаж свого бізнесу в країні.
Фото Pixabay

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Деталі угоди

Покупцем російського підрозділу Goldman Sachs стане компанія Balchug Capital. Джерела, близькі до ситуації, підтвердили, що банк вже уклав обов’язкову угоду про продаж своєї «дочки» в росії.

Контекст

У грудні 2024 року путін підписав указ, що дозволяє французькому банку Natixis продати свій російський бізнес. На початку 2025 року нідерландський ING Groep NV також погодився продати свої активи в росії компанії Global Development JSC, яка належить московському фінансовому інвестору.

Стан західних банків у росії

Майже через три роки після повномасштабного вторгнення росії в Україну багато західних банків досі залишаються на російському ринку, попри публічні заяви про вихід. Наприклад, Citigroup Inc. припинив майже всі корпоративні банківські послуги в росії, але все ще має там активи на суму $9 мільярдів.

Джерело: Мінфін
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