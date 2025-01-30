Мирова угода Трампа з Цукербергом: Meta виплатить президенту $25 мільйонів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 січня 2025, 10:46

Мирова угода Трампа з Цукербергом: Meta виплатить президенту $25 мільйонів

Meta погодилася на укладення мирової угоди з президентом США Дональдом Трампом у позові, в якому він звинуватив компанію в порушенні його прав. Про це повідомляє ABCNews із посиланням на лист адвокатів Meta.

Meta погодилася на укладення мирової угоди з президентом США Дональдом Трампом у позові, в якому він звинуватив компанію в порушенні його прав.
Фото: epravda

Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Повідомляємо суд, що сторони досягли згоди щодо врегулювання індивідуальних претензій зазначених позивачів і вирішення цього питання», — йдеться в листі.

Передісторія

У 2021 році Facebook, материнською компанією якої є Meta, заблокувала акаунти Трампапісля того, як його прихильники штурмували Капітолій.

У липні 2021 року Трамп подав до суду на Meta та її генерального директора Марка Цукерберга за «цензуру» його облікового запису в соціальних мережах після нападу 6 січня, звинувативши компанію у змові з законодавцями-демократами, щоб змусити замовкнути тодішнього експрезидента.

«Це ніби вставляти круглий кілок у квадратний отвір — Facebook заявив, що конкретні пости Позивача порушили саморегульовані „Стандарти спільноти“ Facebook», — йдеться в позові.

Мирова угода була укладена на тлі спроб Цукерберга налагодити стосунки з Трампом. Власник компанії був присутній на інавгурації новообраного президента та кілька разів відвідав резиденцію Трампа — Мар-а-Лаго. Meta також пожертвувала 1 мільйон доларів на його інавгурацію, припинила свої програми DEI і переглянула свою політику перевірки фактів, а сам Цукерберг висловив жаль з приводу минулої політики своєї компанії.

«Це справді слизька доріжка, і ми дійшли до того, що ця програма підриває довіру до нас, особливо в Сполучених Штатах», — сказав Цукерберг Джо Рогану про політику перевірки фактів у компанії.

У липні 2024 року Facebook зняв накладені на Дональда Трампа після нападу на Капітолій 6 січня обмеження, аби «поставити колишнього президента у рівні умови» з чинним тоді президентом США Джо Байденом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Три літри
Три літри
30 січня 2025, 10:51
#
Прогнувся і лизнув
+
0
Mini Mi
Mini Mi
30 січня 2025, 11:00
#
Когда поставил не на ту лошадь. Мета еще повезло. Тот же гугл демократы в благодарность по полной пресовать начали антимонопольным законодательством.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
30 січня 2025, 11:16
#
А по хорошому, потрібно було 25 років.
+
0
YakovBoricov
YakovBoricov
30 січня 2025, 11:37
#
Все правильно зробив, краще домовлятися. Від ворожнечі програють всі. Добре що людина з грошами і розумом.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами