Мирова угода Трампа з Цукербергом: Meta виплатить президенту $25 мільйонів

Meta погодилася на укладення мирової угоди з президентом США Дональдом Трампом у позові, в якому він звинуватив компанію в порушенні його прав. Про це повідомляє ABCNews із посиланням на лист адвокатів Meta.

Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Повідомляємо суд, що сторони досягли згоди щодо врегулювання індивідуальних претензій зазначених позивачів і вирішення цього питання», — йдеться в листі.

Передісторія

У 2021 році Facebook, материнською компанією якої є Meta, заблокувала акаунти Трампапісля того, як його прихильники штурмували Капітолій.

У липні 2021 року Трамп подав до суду на Meta та її генерального директора Марка Цукерберга за «цензуру» його облікового запису в соціальних мережах після нападу 6 січня, звинувативши компанію у змові з законодавцями-демократами, щоб змусити замовкнути тодішнього експрезидента.

«Це ніби вставляти круглий кілок у квадратний отвір — Facebook заявив, що конкретні пости Позивача порушили саморегульовані „Стандарти спільноти“ Facebook», — йдеться в позові.

Мирова угода була укладена на тлі спроб Цукерберга налагодити стосунки з Трампом. Власник компанії був присутній на інавгурації новообраного президента та кілька разів відвідав резиденцію Трампа — Мар-а-Лаго. Meta також пожертвувала 1 мільйон доларів на його інавгурацію, припинила свої програми DEI і переглянула свою політику перевірки фактів, а сам Цукерберг висловив жаль з приводу минулої політики своєї компанії.

«Це справді слизька доріжка, і ми дійшли до того, що ця програма підриває довіру до нас, особливо в Сполучених Штатах», — сказав Цукерберг Джо Рогану про політику перевірки фактів у компанії.

У липні 2024 року Facebook зняв накладені на Дональда Трампа після нападу на Капітолій 6 січня обмеження, аби «поставити колишнього президента у рівні умови» з чинним тоді президентом США Джо Байденом.