Закупи на 65 мільярдів у 2024 році: ремонт доріг, електроенергія та транспортні послуги

Аналітики R&D центру YouControl за допомогою даних електронної системи публічних закупівель Prozorro відібрали 150 процедур публічних закупівель за найбільшими сумами за 2024 рік. Серед них не враховували 30 процедур, що стосувались оборонних закупівель.

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Переможцем найдорожчого лоту в 14,6 млрд грн стало ТОВ «Енерго збут транс». У трьох компаній-переможців спрацював фактор «Експрес-аналізу» щодо пов’язаності з росією та Білоруссю.

Мільярдні тендери на послуги з надання електроенергії та будівельних робіт

Загальна сума проаналізованих 120 процедур публічних закупівель за 2024 рік склала майже 65 млрд грн. Переможцями стали 95 компаній, деякі з них перемогли в проаналізованих тендерах з найбільшими сумами по кілька разів.

Предметом закупівлі 40 процедур були товари та послуги з розділу Єдиного закупівельного словника (далі — ЄЗС) — 09000000−3 Нафтопродукти, паливо, електроенергія та інші джерела енергії на загальну суму 30 млрд грн, що складає більше ніж 46% від сукупної суми проаналізованих закупівель.

34 зі 120 найдорожчих тендерів за 2024 рік на сукупну суму 18,2 млрд грн або 28,1% від загальної суми проаналізованих закупівель стосувались будівельних та ремонтних робіт, що включені до розділу ЄЗС 45000000−7 Будівельні роботи та поточний ремонт.

Також вагома частка за сумою припала на 11 тендерів з розділу 63000000−9 Додаткові та допоміжні транспортні послуги; послуги туристичних агентств. Їхня загальна сума склала 6,7 млрд грн або 10,3% від сукупної суми проаналізованих закупівель.

Найбільша кількість переможців закупівель у 2024 році зареєстровані у Києві (44), Дніпропетровській (14) та Одеській (11) областях.

Переможці публічних закупівель та пов’язаність з ФПГ

19 компаній-переможців пов’язані із 16 фінансово-промисловими групами в системі YouControl. Деякі ФПГ мають у складі по кілька з проаналізованих компаній. До прикладу 2 компанії зі складу ФПГ «Група родини Рева» — «ТОВ «НВП «ГАРАНТ-ЕНЕРГО» та ТОВ «ГАРАНТ ЕНЕРГО» — стали переможцями 2 закупівель на загальну суму 374 млн грн.

Учасником обох компаній є Михайло Рева, який є також учасником «САДІВНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «СТЕНД» та ТОВ «МИСЛИВСЬКО-РИБАЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЄГЕР». Учасником останнього до листопада 2017 року був Юрій Болоховець — ексголова Державного агентства лісових ресурсів України (17.02.2021−02.05.2023). Також пан Болоховець є учасником разом з Михайлом Ревою «САДІВНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «СТЕНД».

Попри те, що частка товарів та послуг із розділу 09000000−3 Нафтопродукти, паливо, електроенергія та інші джерела енергії є кількісно і якісно більшою за надані послуги з розділу 45000000−7 Будівельні роботи та поточний ремонт, 7 з 10 найдорожчих процедур публічних закупівель за 2024 рік стосуються саме будівництва, ремонту та обслуговування доріг.

Переможцем найдорожчого лоту у 14,6 млрд грн у 2024 році стало ТОВ «ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС». Учасником компанії є ТОВ «ЗБУТ ЕНЕРДЖИ ЛТД», яке, в свою чергу належить державній компанії АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ». Зазначимо, що замовником цього тендеру на постачання електричної енергії була ФІЛІЯ «ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ».

Тендер на будівництво споруди для захисту основного електричного обладнання Дністровської ГАЕС ПрАТ «Укргідроенерго» на суму 4,2 млрд грн виграло ПП «ЕЛІТБУД-1», що зареєстровано на Житомирщині. Учасниками компанії в рівних частках є Василь Бойко та Денис Болейко.

Повний тезка останнього згідно з відкритою базою помічників народних депутатів України, створеної на основі офіційної інформації Апарату Верховної Ради, був помічником народних депутатів Сергія Пашинського у 5 скликанні та Олега Чепіцького у 6 скликанні.

Крім того, особа із ПІБ Денис Олександрович Болейко фігурує в декларації за 2021 рік ексначальника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Руслана Марчука як орендодавець помешкання.

Серед найдорожчих процедур публічних закупівель за 2024 рік, «ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» потрапило одразу на 3, 9 та 10 сходинки. Компанія стала переможцем чотирьох зі 120 проаналізованих закупівель на загальну суму 4,6 млрд грн і три з них потрапили до десятки найбільших за сумою.

Одноосібним учасником компанії є Олександр Бойко з Одещини. Протягом листопада 2017- липня 2020 рр. він був одним з бенефіціарів ТОВ «БЕТОННІ ПОКРИТТЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» разом із ключовими особами ФПГ «Ростдорстрой» Євгенієм Коноваловим та Юрієм Шумахером. Останній є депутатом Одеської міської ради з 2002 року.

Компанія ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», що входить до вищезгаданої однойменної фінансово-промислової групи, посідає 7 сходинку серед переможців закупівель із сумою в 1,2 млрд грн. Компанія стала переможцем ще 2 тендерів з вибірки на загальну суму 1,3 млрд грн.

До сотні найдорожчих проаналізованих процедур публічних закупівель увійшла закупівля матеріалів для влаштування дорожнього покриття на 190 млн грн. Переможцем стало ТОВ «ПАРКІНГ+», учасником якого є ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ».

Переможцем тендеру на 1,2 млрд грн стала ще одна компанія з Одещини — ТОВ «БЕРЕЗІВКААГРОШЛЯХБУД». Одним з учасників (82,86% статутного капіталу) є Князь Хачатрян — депутат Одеської обласної ради. За даними bi.prozorro, за період 2001−2025 рр. компанія стала переможцем процедур публічних закупівель на загальну суму понад 24 млрд грн.

Переможцем закупівлі на постачання електроенергії для АТ «Сумиобленерго» на 1,1 млрд грн стало ТОВ «ТАРГЕТ ЕНЕРДЖІ». Компанія в рівних частках належить Вадиму Проценко з Дніпропетровської області та Денису Конику з Вінниці.

Особа із ПІБ Денис Вікторович Коник у період вересень 2005 — лютий 2006 рр. очолювала ТОВ «ПОЛК ІМЕНІ ІВАНА СІРКА». Співвласником цієї компанії є дружина народного депутата 9 скликання Олега Мейдича — Тетяна Мейдич. Також Денис Коник є учасником ГО «АСОЦІАЦІЯ СПОРТИВНОЇ БОРОТЬБИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» разом зі згаданим Олегом Мейдичем.

Комунальне підприємство Лебединської міської ради Сумської області «ЛЕБЕДИНТЕПЛОЕНЕРГО» стало переможцем процедури публічних закупівель на постачання теплової енергії для опалення на суму 1,6 млрд грн ще одній комунальній установі КЗ СОР «Лебединський фаховий медичний коледж імені професора М.І. Ситенка», учасником якої є Сумська облрада.

Ця публічна закупівля посідає 4 місце в десятці найбільших. Зауважимо, що це найдорожчий тендер який коли-небудь вигравало «ЛЕБЕДИНТЕПЛОЕНЕРГО».

Адже за даними bi.prozorro, за період 2001−2025 рр. компанія стала переможцем тендера на загальну суму 1,7 млрд грн, основна частина з яких це саме тендер на постачання тепла для медичного коледжу.

Переможцем процедури публічних закупівель на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг у Львівської області на суму 1,5 млрд грн у 2024 році стало ТОВ «ШЛЯХОВИК-Т». Учасником та керівником компанії є Микола Карпець, що зареєстрований на Львівщині.

Головним бухгалтером або іншою особою, уповноваженою підписувати звітність згідно з даними Держстату, є Любов Строжинська. Вона є дружиною Богдана Сторожинського — начальника відділу економіки та публічних закупівель Бродівської міськради.

В матеріалі NGL.Media вказано, що компанія «активно співпрацює під час роботи над підрядами з компаніями „Нара“ і „ШРБУ № 88“, яких АМКУ оштрафував за змову на торгах у 2020 році. Згідно з опублікованими документами у Prozorro, „Шляховик-Т“, наприклад, орендує у цих компаній техніку, а також працевлаштував частину їхніх співробітників».

До десятки найбільших не потрапили кілька компаній, через те, що вони мали по кілька переможних закупівель, але на менші суми, ніж у вищеперелічених. Проте в сукупності всіх виграних тендерів з проаналізованого переліку теж мають значну частку.

Зокрема, ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ», 100% статутного капіталу якої належить дочірній компанії НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» — «ГАЗ УКРАЇНИ», стало переможцем 4 процедур публічних закупівель, які мали однакову суму 589 млн грн (загальна сума виграних закупівель 2,4 млрд грн) і одного замовника — АТ «УКРТРАНСГАЗ», акціонером якого є те саме НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ».

Також можна виділити компанію ТОВ «ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ СОЛЮШН». Вона стала переможцем 4 зі 120 проаналізованих процедур публічних закупівель на загальну суму 1,4 млрд грн. Предметом закупівлі у всіх 4 процедурах була електроенергія для компенсації технологічних втрат, а замовниками стали 4 обленерго, що входять до групи «ВС Енерджі Інтернейшнл».

Ключові особи цієї ФПГ знаходяться під санкціями РНБО з 12.03.2023 року. В матеріалі видання «Наші гроші» зазначається, що ТОВ «ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ СОЛЮШН» «пов'язана з ДТЕКом і постачає електроенергію від групи Ріната Ахметова».

«Російський слід» у переможців публічних закупівель

У трьох компаній-переможців проаналізованих процедур публічних закупівель спрацював фактор «Експрес-аналізу» від YouControl щодо пов’язаності з рф та рб, 2 з них історичні: