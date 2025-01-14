Союзники Дональда Трампа з Республіканської партії в Палаті представників підготували законопроєкт, який уповноважить обраного президента США розпочати переговори з Данією про купівлю Гренландії. Про це пише Fox News Digital.
14 січня 2025, 11:44
У США підготували законопроєкт про купівлю Гренландії
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Законопроєкт називається «Make Greenland Great Again Act» («Зробити Гренландію знову великою»). Головним автором є республіканець від штату Теннессі, конгресмен Енді Оглес.
Законопроєкт дозволить Трампу розпочати переговори з Данією одразу після інавгурації 20 січня.
«Не пізніше ніж через пʼять календарних днів після досягнення угоди з Королівством Данія щодо придбання Гренландії Сполученими Штатами, президент повинен передати відповідним комітетам Конгресу угоду, включно з усіма пов'язаними з нею матеріалами та додатками», — йдеться у законопроєкті.
Джерело: Мінфін
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