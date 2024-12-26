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26 грудня 2024, 18:20

àбанк покращив умови бізнес-кредитування

Доступ до фінансових ресурсів — ключова потреба для стабільного розвитку українського бізнесу. Це пов’язано з постійними викликами, з якими стикаються підприємці через повномасштабне вторгнення, законодавчі зміни. àбанк, розуміючи реалії сьогодення, пропонує нові, покращені умови кредитування для фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб.

З 19 грудня 2024 року підприємці та підприємства отримали можливість оформити онлайн бізнес-кредит на більш вигідних умовах. Завдяки цьому можна розширювати свою справу, інвестувати в обладнання, закуповувати товари чи модернізувати процеси.

Що змінилося в умовах кредитування?

Збільшено максимальні суми кредитів:

  • До 5 млн грн — при наданні застави.

  • До 1 млн грн — без застави.

Ці зміни зроблено для того, щоб кредитування стало доступнішим і зручнішим для підприємництва.

Кредитні кошти можна використати як на поточні потреби, так і для реалізації довгострокових планів.

Тепер підприємці та підприємства можуть швидше розв’язувати масштабні фінансові питання, ще й без необхідності надавати додаткові гарантії за лімітами кредитування до 1 млн грн.

Оформити онлайн-заявку на кредит можна прямо зараз за посиланням, а для ще більшої зручності на сайті є кредитний калькулятор.

Керівник напрямку малого та середнього бізнесу àбанку Олександр Ніколенко зазначив, що àбанк завжди орієнтований на підтримку бізнесу:

«Ми прагнемо створити найкращі умови для підприємництва, щоб бізнес міг ефективно розвиватися та долати будь-які фінансові виклики. Тому ми раді повідомити про оновлення умов кредитування для ФОП та ЮО. àбанк — ваш надійний партнер у розвитку бізнесу. Бо ми постійно вдосконалюємо фінансові продукти, щоб зробити їх максимально зручними для клієнтів!».

Про àбанк

àбанк — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК» — зареєстрований у Державному реєстрі банків 30.10.1992 року за № 127 та представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користується понад 3,4 млн клієнтів, і ця цифра невпинно росте завдяки сучасним підходам. Банк постійно розвивається, створює інноваційне фінансове середовище, пропонуючи найбільш технологічні рішення. Однією зі стратегічних цілей банку є сприяння розвитку підприємництва України шляхом надання фінансових послуг. àбанк продовжує втілювати свою місію через підтримку українського бізнесу та участь у державних програмах.

Джерело: Мінфін
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