àбанк покращив умови бізнес-кредитування

Доступ до фінансових ресурсів — ключова потреба для стабільного розвитку українського бізнесу. Це пов’язано з постійними викликами, з якими стикаються підприємці через повномасштабне вторгнення, законодавчі зміни. àбанк , розуміючи реалії сьогодення, пропонує нові, покращені умови кредитування для фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб.

З 19 грудня 2024 року підприємці та підприємства отримали можливість оформити онлайн бізнес-кредит на більш вигідних умовах. Завдяки цьому можна розширювати свою справу, інвестувати в обладнання, закуповувати товари чи модернізувати процеси.

Що змінилося в умовах кредитування?

Збільшено максимальні суми кредитів:

До 5 млн грн — при наданні застави.

До 1 млн грн — без застави.

Ці зміни зроблено для того, щоб кредитування стало доступнішим і зручнішим для підприємництва.

Кредитні кошти можна використати як на поточні потреби, так і для реалізації довгострокових планів.

Тепер підприємці та підприємства можуть швидше розв’язувати масштабні фінансові питання, ще й без необхідності надавати додаткові гарантії за лімітами кредитування до 1 млн грн.

Оформити онлайн-заявку на кредит можна прямо зараз за посиланням, а для ще більшої зручності на сайті є кредитний калькулятор.

Керівник напрямку малого та середнього бізнесу àбанку Олександр Ніколенко зазначив, що àбанк завжди орієнтований на підтримку бізнесу:

«Ми прагнемо створити найкращі умови для підприємництва, щоб бізнес міг ефективно розвиватися та долати будь-які фінансові виклики. Тому ми раді повідомити про оновлення умов кредитування для ФОП та ЮО. àбанк — ваш надійний партнер у розвитку бізнесу. Бо ми постійно вдосконалюємо фінансові продукти, щоб зробити їх максимально зручними для клієнтів!».

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