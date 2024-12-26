Статутний капітал «Укрфінжитло» збільшать на 20 млрд грн за рахунок випуску ОВДП

Кабмін доручив Міністерству фінансів з метою збільшення статутного капіталу «Укрфінжитло» ( ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія») здійснити до кінця 2024 року випуск облігацій внутрішньої державної позики в обмін на акції додаткової емісії зазначеного товариства в загальному розмірі 20 млрд грн. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

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Що відомо

Згідно з інформацією, з них:

10 млрд грн — зі строком обігу 10 років і ставкою доходу на рівні 12,6% річних та купонним періодом в один рік,

5 млрд грн — зі строком обігу п'ять років і ставкою доходу на рівні 15,84% річних та купонним періодом шість місяців і ще стільки ж зі строком обігу чотири роки і ставкою доходу на рівні 16,35% річних та купонним періодом шість місяців.

Постановою також передбачено, що випуск зазначених облігацій внутрішньої держпозики здійснюється без погодження Національного банку України (НБУ).

У постанові йдеться, що також Кабмін зобов'язав Міністерство економіки здійснити протягом грудня 2024 року придбання в державну власність акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» в сумі 20 млрд грн в обмін на облігації внутрішньої державної позики.