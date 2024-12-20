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20 грудня 2024, 18:33

У НБУ розповіли, як працюватимуть СЕП та банки на новорічні свята

Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) та порядок роботи банківської системи України в період завершення 2024 року та на початку 2025 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) та порядок роботи банківської системи України в період завершення 2024 року та на початку 2025 року.
Фото: НБУ

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Зазначається, що у цей період, як і впродовж всього 2024 року, СЕП працюватиме в цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня згідно з Технологічним регламентом роботи системи.

Водночас Національний банк врахував звернення Державної казначейської служби України про встановлення обмеження на роботу в СЕП для цієї установи у зв’язку із завершенням звітного року.

У зв’язку з цим:

30 грудня 2024 року СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7. Валютний ринок України, депозитарій НБУ та Націбанк під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, а також інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі.

Платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через НБУ та Укрексімбанк проводяться до 13:00.

Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державною казначейською службою України та Національним банком в національній валюті проводяться до 16:00.

31 грудня 2024 року та 1 січня 2025 року СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України.

Банківська система України працює у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі.

«Для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та належного обслуговування клієнтів банки зобов’язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів», — йдеться у повідомленні регулятора.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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