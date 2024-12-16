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16 грудня 2024, 12:00

àбанк та Епіцентр запустили онлайн-кредитування для підприємців

àбанк спільно з найбільшим непродуктовим рітейлером України, компанією «Епіцентр», запустив онлайн-кредитування для підприємців. Ця ініціатива спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу, забезпечуючи доступ до необхідних товарів без потреби у значних одноразових фінансових витратах. Новий сервіс дає змогу швидко й зручно придбати необхідне обладнання або матеріали для бізнесу в кредит без відвідування банківських відділень.

На думку керівника напрямку малого та середнього бізнесу àбанку Олександра Ніколенка, це один з найкращих підходів для економії часу та вдосконалення бізнес-процесів:

«Ми прагнемо максимально спростити доступ підприємців до сучасних інструментів і ресурсів, допомагаючи їм розвивати свою справу навіть у складних умовах сьогодення. Це рішення спрямоване на те, щоб усунути фінансові бар'єри для розвитку бізнесу».

Як працює онлайн-кредитування?

Процес оформлення кредиту для ФОП та ЮО максимально простий:

1. Обрати товари на суму від 100 000 грн на платформі «Епіцентр» та додати їх до кошика із зазначенням способу оплати — «Кредит» через банк-партнер àбанк.

2. На етапі оформлення замовлення вибрати тип кредитування залежно від своїх потреб.

3. Отримати погодження Банку. У разі схвалення оплата замовлення в Епіцентрі відбувається автоматично.


При цьому àбанк пропонує кілька програм фінансування для різних потреб бізнесу:

  • Енергогенеруюче обладнання. Програма «Експрес-енергія» дозволяє підприємцям придбати обладнання для забезпечення енергетичної автономії бізнесу.

  • Інші товари. Доступні варіанти: «Кредит для бізнесу» — універсальна програма для покупки будь-яких товарів або «Кредитний ліміт на рахунок» — зручне рішення для ФОП та юридичних осіб із можливістю оплати різних потреб.


Олександр Ніколенко зазначає, що новий сервіс має кілька основних переваг:

«По-перше, це зручність: весь процес кредитування відбувається онлайн, від вибору товару до перерахунку коштів. По-друге, швидкість — оформлення займає мінімум часу, а кошти надходять одразу після схвалення заявки. Третя перевага — гнучкість, адже підприємець може обрати кредитну програму, що найкраще відповідає його потребам. І, нарешті, автоматизація: після завершення процедури кошти автоматично списуються на оплату товарів».

Майбутнє за простими фінансовими рішеннями. Спробуйте новий сервіс і відчуйте його переваги вже сьогодні!

Про àбанк

àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користується понад 3,4 млн клієнтів, і ця цифра невпинно росте завдяки сучасним підходам. Банк постійно розвивається, створює інноваційне фінансове середовище, пропонуючи найбільш технологічні рішення. Однією зі стратегічних цілей банку є сприяння розвитку підприємництва України шляхом надання фінансових послуг. àбанк продовжує втілювати свою місію через підтримку українського бізнесу та участь у державних програмах.

Про «Епіцентр»

Компанія «Епіцентр» — найбільший непродуктовий рітейлер України, який пропонує широкий асортимент товарів для дому, ремонту, будівництва та бізнесу. Співпраця з àбанком є ще одним кроком на шляху до покращення доступу підприємців до якісних товарів і сервісів.

Джерело: Мінфін
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