ДБР повідомило банкірам про підозру у виведенні з «Мегабанку» нерухомості на 260 мільйонів

ДБР повідомило банкірам про підозру у справі виведення з « Мегабанку » нерухомості на 260 мільйонів. Про це повідомляє пресслужба Бюро.

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Що відомо

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило шести особам про підозру у розтраті нерухомого майна одного із банків та підроблення і використання підроблених документів та печатки банку (ст. 191, ст. 358, ст. 209 КК України).

Йдеться про колишнього директора відділення банку, приватного нотаріуса та трьох представників компаній-нерезидентів, їх затримано, наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Місце перебування ще однієї підозрюваної особи наразі не встановлено, зазначається у повідомленні.

ДеталіО

Обставини справи свідчать, що йдеться про харківський «Мегабанк», визнаний неплатоспроможним у червні 2022 року.

За даними слідства, у січні 2022 року, невстановлені на даний час особи, залучили приватного нотаріуса та одного з підозрюваних і організували підроблення довіреностей від імені засновників компаній-нерезидентів, пов’язаних з рф.

«Достовірно знаючи, що банк є проблемним, підозрювані використали ці підроблені документи та організували укладення низки удаваних іпотечних та інших договорів під виглядом залучення 12 млн євро до капіталу банку», — зазначається у повідомленні.