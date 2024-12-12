11 грудня Міністерство фінансів погасило останній випуск ОВДП у 2024 році обсягом 2,5 млрд грн. Про це пише Forbes.

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Що відомо

Цим останнім випуском ОВДП до погашення в 2024 році були гривневі цінні папери, випущені в грудні 2014 року для збільшення капіталу державного Укрексімбанку.

Загалом за 2024 рік Україна спрямувала на погашення гривневих ОВДП 258 млрд грн.

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Також за рік було погашено валютних ОВДП загальним обсягом $2,5 млрд і 0,9 млрд євро.