Заправляйтеся на ОККО та отримуйте до 10 грн/л кешбеку з бізнес-карткою «Блакитна» від àбанку

Український банк àбанк , який надає широкий спектр фінансових послуг для фізичних осіб і бізнесу, разом із Mastercard та мережею АЗК ОККО запустили вигідну акцію для власників бізнес-картки «Блакитна». Тепер заправляти авто стало ще зручніше та вигідніше, адже клієнти отримують до 10 грн/л кешбеку у вигляді балів Fishka!

Умови акції:

Оплатити заправку бізнес-карткою «Блакитна» Mastercard® від àбанку; При сплаті надати картку Fishka; Кешбек балами нараховується на картку Fishka: 10 грн/л за бензин або дизель;

5 грн/л за газ.

Деталі акції:

Акція не поширюється на покупку пального через функцію «Гаманець» у додатку Fishka.

Більше інформації — на mastercard.ua та у мобільному додатку Fishka.

Встигніть скористатися пропозицією до 31.12 та отримуйте максимум вигоди, заправляючи авто на ОККО разом з àбанком!

Про àбанк

àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користується понад 3,4 млн клієнтів, і ця цифра невпинно росте завдяки сучасним підходам. Банк постійно розвивається, створює інноваційне фінансове середовище, пропонуючи найбільш технологічні рішення. Однією зі стратегічних цілей банку є сприяння розвитку підприємництва України шляхом надання фінансових послуг. àбанк продовжує втілювати свою місію через підтримку українського бізнесу та участь у державних програмах.