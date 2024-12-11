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11 грудня 2024, 14:19

Заправляйтеся на ОККО та отримуйте до 10 грн/л кешбеку з бізнес-карткою «Блакитна» від àбанку

Український банк àбанк, який надає широкий спектр фінансових послуг для фізичних осіб і бізнесу, разом із Mastercard та мережею АЗК ОККО запустили вигідну акцію для власників бізнес-картки «Блакитна». Тепер заправляти авто стало ще зручніше та вигідніше, адже клієнти отримують до 10 грн/л кешбеку у вигляді балів Fishka!

Умови акції:

  1. Оплатити заправку бізнес-карткою «Блакитна» Mastercard® від àбанку;

  2. При сплаті надати картку Fishka;

  3. Кешбек балами нараховується на картку Fishka:

    • 10 грн/л за бензин або дизель;

    • 5 грн/л за газ.

Деталі акції:

  • Акція не поширюється на покупку пального через функцію «Гаманець» у додатку Fishka.

Більше інформації — на mastercard.ua та у мобільному додатку Fishka.

Встигніть скористатися пропозицією до 31.12 та отримуйте максимум вигоди, заправляючи авто на ОККО разом з àбанком!

Про àбанк

àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користується понад 3,4 млн клієнтів, і ця цифра невпинно росте завдяки сучасним підходам. Банк постійно розвивається, створює інноваційне фінансове середовище, пропонуючи найбільш технологічні рішення. Однією зі стратегічних цілей банку є сприяння розвитку підприємництва України шляхом надання фінансових послуг. àбанк продовжує втілювати свою місію через підтримку українського бізнесу та участь у державних програмах.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
ValNa82
ValNa82
11 грудня 2024, 17:36
#
Класна акція, як би тільки для фізичних осіб, а не юридичних)
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