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25 листопада 2024, 11:39

Як бізнес може залишатися автономним за підтримки àбанку

Виклики сьогодення вимагають від бізнесу швидкої адаптації та готовності до роботи за будь-яких умов. Енергонезламність — це новий стандарт, до якого прагне кожен підприємець, адже стабільна робота потребує автономності та надійності енергопостачання.

Керівник напрямку малого та середнього бізнесу àбанку Олександр Ніколенко зазначив, що питання безперебійного електропостачання для бізнесу завжди залишається актуальним, а з настанням опалювального сезону та холодів набуває ще більшої ваги.

«Ми пропонуємо кілька програм кредитування, які покривають потреби підприємництва будь-якого масштабу. Тож фізичні особи — підприємці, юридичні особи мають можливість обрати одну з трьох доступних програм відповідно до власних потреб та за умови відповідності критеріям і придбати енергогенеруюче обладнання, зокрема: генератори, безперебійні джерела живлення, акумулятори, сонячні електростанції, газопоршневі установки, вітрогенераторні системи».

Для забезпечення бізнесу енергетичною автономією àбанк пропонує кілька вигідних кредитних програм, серед яких:

  • Програма «Експрес-енергія»;

  • Програма «Доступні кредити для бізнесу 5%-7%-9%»;

  • Програма «Енергонезламність».

Обравши одну з них, фізична або юридична особа отримує:

  • Строк кредиту — до 60 місяців;

  • Сума кредиту — до 100% вартості обладнання (для деяких програм — до 80%);

  • Авансовий внесок — від 0% до 20%;

  • Процентні ставки — пільгові умови з відсотками від 1% (з державною компенсацією) до 14.9% річних — залежно від обраної програми.

Ці умови дозволяють бізнесу легко інвестувати в енергетичну автономію на вигідних фінансових умовах.

«Варто зазначити, що за кожною з трьох програм протягом 24 годин ви отримуєте рішення щодо кредитного ліміту, спеціальні умови, які відрізняються від звичайних бізнес-кредитів, та доступність — онлайн-заявка на кредит з мінімальним пакетом документів. І, безумовно, — підтримку професійної команди àбанку на кожному етапі», — додав Олександр Ніколенко.

Сьогодні енергонезламність — це не просто про зручність, це про конкурентоспроможність і стабільність вашої справи.

Разом створюємо бізнес без енергетичних ризиків, що працює попри будь-які виклики!

Детальніше про умови кредитування дізнавайтеся на сайті àбанку або у відділенні вашого міста.

Про àбанк

àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користується понад 3,4 млн клієнтів, і ця цифра невпинно росте завдяки сучасним підходам. Банк постійно розвивається, створює інноваційне фінансове середовище, пропонуючи найбільш технологічні рішення. Однією зі стратегічних цілей банку є сприяння розвитку підприємництва України шляхом надання фінансових послуг. àбанк продовжує втілювати свою місію через підтримку українського бізнесу та участь у Державних програмах.

Джерело: Мінфін
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