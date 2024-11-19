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19 листопада 2024, 10:00

àбанк розкриває секрети 3-го етапу акції «Даруємо шалені подарунки за покупки в АТБ”

У вересні àбанк анонсував старт масштабної акції «Даруємо шалені подарунки за покупки в АТБ з карткою „АТБ“ від àбанку». Акція не схожа на попередні анонсовані банком, адже складається з трьох етапів, умови та подарунки яких не розкривалися до дати старту.

Під час першого етапу акції àбанк нарахував кожному клієнту, який виконав умови, 100 грн гарантовано, а в другому етапі взяли участь майже 40 тис. клієнтів, серед яких банк розіграв 5 новеньких Ipad Pro 11 та вручив їх щасливим власникам.

Тож вчора стало відомо умови 3-го етапу акції та які призи підготував àбанк для своїх клієнтів.

Третій та останній етап акції стартував 18 листопада та триватиме до 8 грудня.

Для того, щоб взяти участь, клієнтам необхідно в один акційний тиждень (з понеділка по неділю) здійснити від 2 покупок на суму від 300 грн через електронний гаманець GooglePay/ApplePay з карткою «АТБ» від àбанку в мережі супермаркетів АТБ.

Чим більше покупок, тим більше шансів виграти.

Банк розіграє 3 iPhone 16 Pro протягом 3 акційних тижнів, тож у кожного, хто виконає умови, є шанс забрати один з призів.

Розіграш буде проводитися щовівторка у прямому ефірі на офіційній сторінці іnstagram àбанку.

Для тих, хто ще не встиг відкрити картку, але бажає взяти участь, існують зручні способи оформлення:

  • у будь-якому відділені àбанку;

  • придбавши картку на касі АТБ;

  • у мобільному застосунку àbank24.

Детальніше про умови акції — на сайті банку.

Про àбанк

àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користується понад 3,3 млн клієнтів, і щомісяця ця цифра невпинно росте завдяки сучасним підходам. Основна місія банку — нагадувати про те, що кожна людина важлива, відмінно задовольняючи потреби своїх клієнтів. Основна мета — надання технологічного сервісу в режимі online за допомогою інтуїтивного мобільного застосунку àbаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, співробітники наших відділень готові надати високий рівень обслуговування кожному клієнту. Слідкуйте за офіційними сторінками àбанку в соціальних мережах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Джерело: Мінфін
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