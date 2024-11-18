Отримайте зимові подарунки від програми «Бонус до депозиту» — деталі нової акції

Програма «Бонус до депозиту» запускає нову акцію. Переможці можуть не лише отримати додаткові відсотки до депозиту, але й виграти цінні та корисні призи.

Для кого ця акція?

Взяти участь зможуть всі охочі, хто розмістить депозит у розмірі від 100 000 грн у одному із банків:

Зробити це потрібно у період з 18 листопада по 12 січня. Після цього слід подати заявку на участь на сторінці акції протягом 30 календарних днів з дня відкриття депозиту, але не пізніше дати завершення акції. Учаснику акції потрібно заповнити форму підтвердження відкриття депозиту, вказавши номер та дату договору, строк вкладу у місяцях, суму та валюту за договором.

Переможців будуть визначати методом випадкового комп'ютерного підбору за допомогою сервісу Random.org з-поміж учасників акції.

Які призи можна отримати?

Ті, хто долучаться до акції, можуть виграти грошові призи, які будуть залежати від місця переможця:

1 місце — 10 000 грн;

2−3 місце — 5 000 грн;

4−8 місце — по 2000 грн;

9 — 18 місце — по 1000 грн.

Крім цього, ще 5 учасників розіграшу можуть виграти доступ до навчання в Академії Мінфін та самостійно обрати курси, які їх цікавлять. А ще будуть розіграні 5 офлайн квитків та 10 онлайн квитків на конференцію «Invest Talk Summit 2025».

Щоб збільшити шанси на виграш, вкладники можуть розмістити депозити відразу в двох чи в трьох банках-учасниках. При цьому, якщо учасник розмістить декілька депозитів в одному банку, вони всі рахуються як один.

Українці, попри всі обставини, продовжують довіряти депозитам та обирати їх як надійний інвестиційний інструмент. До того ж коли існують різні програми та спеціальні пропозиції, які допомагають не лише забезпечити гарантований дохід, але й додаткові бонуси.

Отримайте більше до депозиту разом з акцією від «Бонус до депозиту«!