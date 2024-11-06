Починаючи з 01 листопада 2024 року àбанк покращив умови користування кредитним лімітом для фізичних осіб — підприємців та юросіб. Відтепер період користування лімітом збільшено з 30 до 90 днів, що відкриває більше можливостей для розвитку бізнесу. Оновлені кредитні умови зменшують фінансове навантаження та полегшують процес планування для підприємців.
Покращено умови для бізнесу: àбанк збільшив термін користування кредитним лімітом до 90 днів
Керівник напрямку малого та середнього бізнесу àбанку Олександр Ніколенко розповів, що така новація відкриває більше можливостей для ефективного управління фінансами бізнесу:
«Окремо хочу зазначити, що це часткове втілення нашої стратегії з підтримки розвитку підприємництва в Україні, спрямованої на забезпечення фінансової гнучкості, а також створення резерву коштів для ФОП/ЮО. На сьогодні àбанком вже встановлено кредитні ліміти для бізнес-клієнтів у розмірі 500 млн грн та банк готовий до співпраці з новими клієнтами, пропонуючи їм вигідні умови для розвитку бізнесу та забезпечення фінансової стабільності».
Завдяки збільшеному періоду користування лімітом підприємці мають можливість:
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легше планувати фінансові витрати, бо є додатковий час для розподілу ресурсів — більше часу на користування та повернення коштів;
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зменшити фінансове навантаження, що особливо доречно під час сезонних дохідних коливань;
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оптимізувати витрати, що сприятиме стабільному розвитку бізнесу;
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створити грошовий резерв для бізнесу. Завдяки подовженому терміну користування кредитом є можливість миттєво покривати більше витрат без затримок.
Ознайомитися з новими умовами кредитування та детальною інформацією можна на сайті банку за посиланням.
Про àбанк
àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користується понад 3,3 млн клієнтів, і ця цифра невпинно росте завдяки сучасним підходам. Банк постійно розвивається, створює інноваційне фінансове середовище, пропонуючи найбільш технологічні рішення, задаючи нові стандарти якості продуктів та обслуговування клієнтів.
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