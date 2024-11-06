Покращено умови для бізнесу: àбанк збільшив термін користування кредитним лімітом до 90 днів

Починаючи з 01 листопада 2024 року àбанк покращив умови користування кредитним лімітом для фізичних осіб — підприємців та юросіб. Відтепер період користування лімітом збільшено з 30 до 90 днів, що відкриває більше можливостей для розвитку бізнесу. Оновлені кредитні умови зменшують фінансове навантаження та полегшують процес планування для підприємців.

Керівник напрямку малого та середнього бізнесу àбанку Олександр Ніколенко розповів, що така новація відкриває більше можливостей для ефективного управління фінансами бізнесу:

«Окремо хочу зазначити, що це часткове втілення нашої стратегії з підтримки розвитку підприємництва в Україні, спрямованої на забезпечення фінансової гнучкості, а також створення резерву коштів для ФОП/ЮО. На сьогодні àбанком вже встановлено кредитні ліміти для бізнес-клієнтів у розмірі 500 млн грн та банк готовий до співпраці з новими клієнтами, пропонуючи їм вигідні умови для розвитку бізнесу та забезпечення фінансової стабільності».

Завдяки збільшеному періоду користування лімітом підприємці мають можливість:

легше планувати фінансові витрати , бо є додатковий час для розподілу ресурсів — більше часу на користування та повернення коштів;

зменшити фінансове навантаження , що особливо доречно під час сезонних дохідних коливань;

оптимізувати витрати , що сприятиме стабільному розвитку бізнесу;

створити грошовий резерв для бізнесу. Завдяки подовженому терміну користування кредитом є можливість миттєво покривати більше витрат без затримок.

Ознайомитися з новими умовами кредитування та детальною інформацією можна на сайті банку за посиланням.

Про àбанк

àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користується понад 3,3 млн клієнтів, і ця цифра невпинно росте завдяки сучасним підходам. Банк постійно розвивається, створює інноваційне фінансове середовище, пропонуючи найбільш технологічні рішення, задаючи нові стандарти якості продуктів та обслуговування клієнтів.