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1 листопада 2024, 11:30

Промисловий кешбек 15%» — àбанк долучився до Держпрограми

28 жовтня àбанк уклав Меморандум про співпрацю з Мінекономіки України, долучившись до Держпрограми компенсації коштів, витрачених на купівлю української техніки та обладнання для юридичних та фізичних осіб — підприємців. Ця ініціатива реалізується в рамках політики «Зроблено в Україні».

Керівник напрямку малого та середнього бізнесу àбанку Олександр Ніколенко розповів, що раніше було створено програму для допомоги аграрному сектору, а нині перелік підприємств розширюється:

«Схожою компенсацією вже користуються аграрії за Програмою компенсації вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва.

А відтепер з'явився «промисловий кешбек 15 %», який надає можливість підприємствам з будь-якої галузі скористатися компенсацією коштів на купівлю колісної, будівельної, комунальної та спецтехніки, а також енергетичного обладнання українського виробництва".

Особливо важливо, що нова програма охоплює й енергетичне обладнання, а підприємці та підприємства можуть його придбати як за власні кошти, так і скориставшись кредитом для енергозабезпечення в àбанку, зменшуючи витрати завдяки компенсації.

Отримати компенсацію через àбанк можна в кілька кроків:

  1. Обрати техніку або обладнання вітчизняного виробництва відповідно до переліку на офіційному вебсайті Міністерства економіки України;

  2. Здійснити оплату устаткування з рахунку àбанку (придбати техніку можливо за рахунок власних коштів або, за необхідності, оформивши кредит через онлайн-заявку);

  3. Подати в àбанк заявку та документи, що підтверджують купівлю техніки, за яку передбачено компенсацію;

  4. Отримати компенсацію на рахунок в àбанку.

Про àбанк

Однією зі стратегічних цілей банку є сприяння розвитку підприємництва України шляхом надання фінансових послуг.

àбанк продовжує втілювати свою місію через підтримку українського бізнесу та участь у Державних програмах — складових надважливої політики «Зроблено в Україні»!

Джерело: Мінфін
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