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30 жовтня 2024, 12:37

Фондовий ринок: які нові тренди має врахувати інвестор у 2025 році

Майже три роки повномасштабної війни показали, що інвестори продовжують шукати шляхи, як примножити свій капітал. Водночас прорахувати всі ризики та потенційні загрози в поточних умовах досить складно. Конференція «Жити на відсотки», яка пройде у Києві 9 листопада, привідкриє карти прогнозів та тенденцій, до яких слід готуватися інвесторам вже у найближчому майбутньому

Майже три роки повномасштабної війни показали, що інвестори продовжують шукати шляхи, як примножити свій капітал.

Як отримувати дохід від інвестицій у фондовий ринок?

Відповідь на це питання та багато інших шукатимуть спікери конференції у межах дискусії «Інвестиції в фондовий ринок: тренди та можливості». Модератором цієї розмови виступить Артем Щербина, директор з інвестицій Capital Times.

В межах дискусії зустрінуться представники інвестиційних шкіл трьох поколінь інвесторів, які поділяться власним досвідом підходу до інвестиційних стратегій.

Серед спікерів засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S Ерік Найман та фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан, які бачили і глобальні фінансові кризи, і дефолти, і навіть те, як український фондовий ринок ставав найприбутковішим в усьому світі.

До дискусії також долучиться засновник Gonzo invest та керуючий активами Павло Бойко, якого разом із Артемом Щербиною відносять до покоління інвесторів 2000-х. Обидва учасники розкажуть цікаві історії заробітку, зокрема і в Україні.

Нове покоління інвесторів представить Микита Гупал, фінансовий радник, лектор, автор статей про фондовий ринок. Експерт має понад 6 років досвіду на фінансових ринках, з яких 2 роки на ринку криптовалют. Він залучив понад 500 клієнтів з різними фінансовими портфелями, які отримали значні прибутки від інвестицій. Завдяки впровадженню ним нових інвестиційних стратегій, інвестори змогли досягти стабільного зростання навіть в умовах волатильності ринку. Спеціалізація експерта — акції, ETF, облігації, опціони, фундаментальний/технічний аналіз, міжнародні ринки капіталу, дей-трейдинг, довгострокова торгівля, пасивне інвестування через ETF, угоди IPO.

В межах дискусії експерти поговорять про шляхи підвищення фінансової грамотності та пояснять, де саме найкраще її здобувати. Учасники конференції «Жити на відсотки», зрозуміють, як змінилися портфелі інвесторів через військовий фактор, якими інструментами хеджують ризики, а також в які активи, сектори вірять українські інвестори і куди вони продовжують вкладати кошти.

І хоч тема інвестування у фондовий ринок не настільки зрозуміла для українців, як, наприклад, тема інвестування у нерухомість, розібратися у найсвіжіших трендах допоможе участь у конференції.

Як потрапити на конференцію «Жити на відсотки»

Для цього слід придбати квитки за посиланням. Однак потрібно поспішити, адже до конференції залишилося зовсім мало часу — захід пройде 9 листопада.

Долучитися можна як особисто, так і онлайн. На усіх гостей чекають участь в конференції, доступ до запису конференції, а також презентацій усіх спікерів. А на тих, хто відвідає захід наживо, чекає доступ до експо зони з інвест пропозиціями, участь в розіграші призів від організаторів та партнерів, а ще фуршет та нетворкінг за келихом вина.

Організаторами конференції «Жити на відсотки» є сайти Мінфін та Finance.ua. З проведенням заходу цьогоріч допомагають компанії спонсори. Одна з них — ҐРУНТОВНО — Земельний Інвестиційний Фонд, що робить інвестиції у землю доступними для кожного (поріг входу — від 1000 гривень, запланована прибутковість — від 20% річних, кожен сертифікат забезпечний ~70 кв. метрів родючої сільськогосподарської землі та фінансовими активами). Почніть власну історію земельних інвестицій від 1000 гривень!

Також серед спонсорів комплекс будинків на природі УЛІС — це бізнес, який постійно розвивається та відкриває нові локації. Для гостя — це місце, де слухаєш тишу, а чуєш себе. УЛІС для інвестора — це стабільні показники завантаження та висока дохідність.

Почніть з інвестування у себе сьогодні, щоб отримати бажані результати вже завтра!

Джерело: Мінфін
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