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9 жовтня 2024, 19:49

Рішення НБУ про виведення з ринку Автокразбанку є правомірним — Верховний Суд

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 2 жовтня 2024 року, розглянувши касаційну скаргу акціонера Автокразбанку Сергія Пахальчука, залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій про правомірність рішення Національного банку про віднесення ПАТ «Автокразбанк» до категорії неплатоспроможних. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 2 жовтня 2024 року, розглянувши касаційну скаргу акціонера Автокразбанку Сергія Пахальчука, залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій про правомірність рішення Національного банку про віднесення ПАТ «Автокразбанк» до категорії неплатоспроможних.
Фото: НБУ

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Верховний Суд підтвердив, що Нацбанк не мав обов’язку визначати проблемному банку 180-денний строк для приведення його діяльності у відповідність із вимогами законодавства та приймати рішення про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству, або про віднесення банку до категорії неплатоспроможних виключно на 180 день із дня віднесення банку до категорії проблемних.

Як зазначається в постанові Верховного Суду, залежно від ужиття проблемним банком заходів для приведення своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства НБУ мав дискреційне повноваження прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних в будь-який час до закінчення 180-денного строку за існування загрози безпеці та фінансовій стабільності банківської системи, з метою захисту інтересів вкладників і кредиторів банку.

«Після віднесення Автокразбанку до категорії проблемних у поданих банком до Національного банку програмах фінансового оздоровлення та капіталізації не передбачалось ефективних та своєчасних заходів, достатніх для відновлення його фінансового стану, ліквідності та платоспроможності.

Це стало підставою для прийняття рішення про віднесення Автокразбанку до категорії неплатоспроможних з метою захисту інтересів вкладників і кредиторів", — зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Нагадаємо

Правління Нацбанку 30 травня 2014 року ухвалило постанову № 320 «Про віднесення ПАТ „Автокразбанк“ до категорії неплатоспроможних».

Сергій Пахальчук у 2021 році звернувся до суду з позовом, в якому просив визнати протиправним та скасувати постанову № 320.

Донецький окружний адміністративний суд 13 грудня 2023 року відмовив у задоволенні цього позову.

Перший апеляційний адміністративний суд 29 лютого 2024 року відмовив у задоволенні апеляційної скарги Сергія Пахальчука та залишив без змін рішення суду першої інстанції.

Автокразбанк

ПАТ «Автокразбанк» заснований в 1993 році. Найбільшими акціонерами Автокразбанку на 1 квітня 2014 року були Андрій Лизогуб (24,99%), Сергій Пахальчук (24,99%) і Андрій Некрілов (24,99%).

Згідно з даними НБУ, на 1 липня 2014 по розміру загальних активів Автокразбанк займав 90-е місце (1,338 млрд грн) серед 173 банків, що діяли в країні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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