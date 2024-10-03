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3 жовтня 2024, 10:00

За перекази SEPA на рахунок ФОП àбанк виплачує кешбек

àбанк — універсальний комерційний банк, який пропонує повний спектр фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Обираючи àбанк для бізнесу, клієнти звертають увагу на технологічні, надсучасні рішення, вигідні умови кредитування, підтримку державних програм та привабливі пропозиції для ФОП і не тільки.

З 01 жовтня до 31 грудня 2024 року в àбанку стартує акція для підприємців — за перший отриманий SEPA-переказ на рахунок ФОП в євро àбанк дарує кешбек. Взяти участь можуть нові та діючі клієнти, виконавши прості умови акції:

  • мати поточний рахунок ФОП в євро;

  • отримати реквізити SEPA для ФОП в застосунку àbank24;

  • надати їх своєму контрагенту й отримати переказ від 300 євро.

«Перекази SEPA набагато дешевші та швидші, ніж відправлення через SWIFT — за такі платежі не нараховується комісія банків-посередників. Беззаперечним плюсом є й можливість отримувати перекази за надані послуги або продану продукцію з понад 30 країн Європи, в т. ч. найпопулярніших — Польщі та Чехії. Саме тому їх обирають наші ФОП. До кінця року за отримані перекази ми ще й даруємо приємний кешбек, для зручності клієнтів зробили умови акції максимально простими. А комісія за зарахування SEPA — 0 грн!», — резюмував керівник напрямку малого та середнього бізнесу àбанку Олександр Ніколенко.

Обираючи àбанк для свого бізнесу, ви отримуєте:

✔️безкоштовне, швидке відкриття та обслуговування гривневих та валютних рахунків;

✔️інтуїтивно зрозумілий мобільний застосунок та клієнт-банк àбізнес;

✔️цілодобовий продаж валюти без комісії в àbank24 та в клієнт-банку àбізнес;

✔️внутрішні та міжнародні перекази;

✔️безлімітні консультації.

Вирішили приєднатися до нас? З повним комплексом послуг для підприємців можна ознайомитися на сайті àбанку, з умовами акції — за посиланням.

Про àбанк

àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користується понад 3,3 млн клієнтів і щомісяця ця цифра невпинно росте завдяки сучасним підходам. Основна місія банку — нагадувати про те, що кожна людина важлива, відмінно задовольняючи потреби своїх клієнтів. Основна мета — надання технологічного сервісу в режимі online за допомогою інтуїтивного мобільного застосунку àbаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, співробітники наших відділень готові надати високий рівень обслуговування кожному клієнту. Слідкуйте за офіційними сторінками àбанку в соціальних мережах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 жовтня 2024, 10:19
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Затем А-банк выкупит евровалюту
у ФОПа и все будут в плюсах…
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0
financialGenius
financialGenius
3 жовтня 2024, 13:23
#
Впринципе как и все банки …
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