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2 жовтня 2024, 13:12

Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 573,1 млн грн

Цього тижня у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів 6 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Цього тижня у системі Prozorro.
Фото: depositphotos

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Продаж банків-банкрутів

Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 573,1 млн грн. Із них на суму 498,8 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на суму 57,7 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

Крім того, дебіторську заборгованість перед банками виставлено на продаж за понад 16,6 млн грн.

Так, упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:

АТ «Мегабанк» — на загальну суму 362,4 млн грн, з яких 360,3 млн грн — початкова ціна прав вимоги за кредитами, 2,1 млн грн — об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.

АТ «Укрбудінвестбанк» — на загальну суму 150,2 млн грн, з них 133,2 млн грн — стартова ціна прав вимоги за кредитами, 14,1 млн грн — дебіторської заборгованості перед банком, 2,8 млн грн — об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.

ПАТ «Промінвестбанк» — на загальну суму 52,1 млн грн, з яких із стартовою ціною 50,1 млн грн на торги виставлено об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби, 2,0 млн грн — права вимоги за кредитами.

АТ «МР Банк» — на загальну суму 4,0 млн грн, з них права вимоги за кредитами торгуватимуться з початковою ціною 2,7 млн грн, об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби — 1,3 млн грн.

АТ «АКБ «Конкорд» — на загальну суму 3,1 млн грн, з яких 2,5 млн грн — початкова ціна виставленої на торги дебіторської заборгованості перед банком, 0,6 млн грн — прав вимоги за кредитами, 0,04 млн грн — об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.

АТ «Банк Форвард» — із стартовою ціною 1,4 млн грн торгуватимуться об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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