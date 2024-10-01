Fitch Ratings підвищує довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті (LTFC IDR) Укрексімбанку до рівня 'CCC' і довгостроковий рейтинг дефолту емітента в національній валюті (LTLC IDR) до рівня 'CCC+'. Рейтинг стійкості (VR) банку був підтверджений на рівні.
1 жовтня 2024, 10:15
Fitch підвищив рейтинги Укрексімбанку
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Банк має достатньо ліквідності для виконання своїх зобов’язань у найближчій перспективі, що дозволяє отримати рейтинги LTFC IDR та LTLC IDR вищі, ніж поточний VR.
Перегляду рейтингів передувало підвищення довгострокового рейтингу дефолту емітента в національній валюті (LTLC IDR) України після завершення реструктуризації боргу за єврооблігаціями.
Джерело: Мінфін
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