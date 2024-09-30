àбанк дарує шалені подарунки за покупки в АТБ з карткою «АТБ» від àбанку

Нещодавно один з українських банків — àбанк — анонсував свій ребрендинг та постав перед клієнтами з новим логотипом та великими планами щодо розвитку та покращення якості обслуговування клієнтів.

І вже сьогодні àбанк анонсує нову акцію «Даруємо шалені подарунки за покупки в АТБ з карткою „АТБ“ від àбанку» та обіцяє клієнтам багато подарунків та шансів на виграш в найближчі 2 місяці.

Акція розпочинається 30.09 та пройде в 3 етапи:

1-й етап, що триватиме з 30 вересня до 13 жовтня, дає можливість отримати гарантований приз у вигляді 100 грн на рахунок кешбеку за першу покупку від 300 грн з карткою «АТБ» від àбанку. Отримати кешбек зможуть нові клієнти, які відкрили картку в період акції, або діючі клієнти, які раніше не купували в мережі супермаркетів АТБ;

деталі 2 наступних етапів àбанк тримає в секреті до дати їх старту, але обіцяє приємно вразити своїх користувачів вибором подарунків. При цьому бажаючі можуть вже зараз подати заявку на сайті банку та дізнатися першими про старт наступного етапу.

В другому та третьому етапі «шалені подарунки» зможуть виграти як діючі, так і нові клієнти àбанку, які мають картку «АТБ».

Також у жовтні стартує місяць приємних знижок на пальне в мережі заправних станцій WOG при оплаті карткою «АТБ» від àбанку, а саме знижка 7 грн/л на бензин і ДП та знижка 3.5 грн/л на газ бонусами на картку Pride.

Тож у клієнтів є унікальна можливість отримати гарантовані призи та максимальну вигоду від користування карткою.

Для клієнтів, що бажають взяти участь в акціях, але ще не мають картки, існує 3 зручні канали оформлення:

у мобільному застосунку àbank24;

у відділені àбанку;

придбавши картку на касі в магазині АТБ.

Детальніше про умови акції — на сайті.

Про àбанк

àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користується понад 3,3 млн клієнтів, і щомісяця ця цифра невпинно росте завдяки сучасним підходам. Основна місія банку — нагадувати про те, що кожна людина важлива, відмінно задовольняючи потреби своїх клієнтів. Основна мета — надання технологічного сервісу в режимі online за допомогою інтуїтивного мобільного застосунку àbаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, співробітники наших відділень готові надати високий рівень обслуговування кожному клієнту. Слідкуйте за офіційними сторінками àбанку в соціальних мережах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.